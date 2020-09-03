Cleaner: Bad Blood

Eğer bir zombi vebasıyla kıyameti başlarsa ve insanlar tehlikedeyse ne yapacaksın? Hayatta kalan az sayıda kişi güvenli bir bölge oluşturdu ve daha fazla savaşçının katılmasını dört gözle bekliyorlar.

İnsanları ve hayvanları zombilere dönüştüren virüsün etkilerine karşı bağışıklığınız bulunmakta. Bu da sizi gezegenin ölümsüz liderlerine karşı mükemmel bir silah ve daha iyi bir yarın için umut sembolü yapmakta.

Dünya haritasında gezinirken daha fazla can değeri mi almak istersiniz yoksa kilitleri açmada daha çok şans mı? Belki de yakıt tüketiminizi tercih ederdiniz: Ölülerin dünya üzerindeki etkisini sınırlamak için ne yapacaksınız?

Tek hedefiniz ölüler olmayacak çünkü eylemleriniz haydutlar, yozlaşmış politikacılar, tarikatçılar, çeteler gibi bazı hayatta kalanların sinirlerini bozabilir. Zombi hakimiyeti devam etse de yenilenmiş cephanenizle bunun üstesinden geleceksiniz.