Aksiyon oyunları arasında yer alan Code of War, ücretsiz bir aksiyon oyunudur.

3 farklı mobil platformda yer alan Code of War, 1 milyondan fazla oyuncu sayısı ile bu alandaki en iyi oyunlardan bir tanesi olmaya aday gösteriliyor. Oldukça geniş bir içeriğe sahip olan oyun, son güncelllemesini 6 Haziran’da aldı.

3D grafiklerin, gerçekçi fizik özelliklerinin yer aldığı oyunda silah seçimi yapacak ve gerçek zamanlı olarak gerçek zamanlı oyuncular ile karşı karşıya geleceğiz. Çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunu olarak adından söz ettiren yapım, çok sayıda silahı da oyunculara sunuyor.

Oyun içerisinde çok sayıda kamuflaj ve etiket yer alıyor. Oyuncular bu kozmetik ürünleri de diledikleri gibi alabilir ve kullanabilirler. Oyunda ustalık becerilerimizi geliştirebilecek ve daha güçlü bir karaktere sahip olabileceğiz. Basit kontrollere sahip olan oyun, çok sayıda benzersiz savaş alanlarına sahip. Dinamik savaşların yer aldığı yapımda, istediğimiz savaş modunu seçebilecek ve yoğun aksiyon dolu bir yapıya giriş yapacağız. Oyun içerisinde diğer ülkelerin oyuncuları ile de sohbet edebileceğiz.