Bir strateji oyunu olan Commander Battle'da gerçek zamanlı savaş yapmanın heyecanını sonuna kadar yaşayın ve aynı zamanda savunmanızı da gerçekleştirin. Saldıran düşman ordularına karşı taktikler uygulayın ve rakibinin karargahını yok eden ilk kişi olarak ordunuzu yüceltin.

Dört farklı oyun modu sunan yapımda, dünyanın dört bir yanından gelen oyunculara karşı gerçek zamanlı savaş yapabilirsiniz, bu anlamda pek çok birlik bulunuyor. Havadan, karadan saldırıda bulunabileceğiz oyunun kontrolleri ise bir hayli kolay düzenlenmiş. Yalnızca tıklayarak, sürükleyerek işlerinizi halledebileceğiniz yapımda araçlarınızı kontrol edin ve askerlerinize sahip çıkın.

Ayrıca Ana Görev Modu, Oyunculara Karşı Modu, Meydan Okuma Modu ve Sıralama Modu gibi oyun türlerini barındıran oyunda kendinize en uygun olan savaş tekniğinde savaşın ve ordularınızı yönetin. Hadi dünyanın yeni bir orduya ihtiyacı var, bu oyunu indir ve savaşmaya başla!

Commander Battle Özellikleri