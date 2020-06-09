Cooking Games 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Yemek yapmaya hazır mısın? Doğra, yıka, suyunu sık, tavaya koy, rendele veya şişe geçir. Bu oyunda öğrenmen gereken çok şey var. Belki de iyi bir usta olursun bu oyun sayesinde. Ustalaşmak için oyunu çok dikkatli şekilde oynayarak tüm bölümlere adapte olman gerekiyor. Pratik oynanış şekli ile de bulunduğun her ortamda oynamaya fırsatı sunuyor. Bakalım sen nasıl bir aşçı oluyorsun.

İlerleyen seviyeleri geçmekte zorlanabilirsin. Her bölümde karşına yeni şeyler çıkabilir. Her şeye hazırlıklı olmalısın. Ayrıca mükemmel atmosferi sayesinde tüm oyunseverlere benzersiz deneyimler sunuyor. Oyuna başladığınız zaman elinizden bırakmak istemiyorsunuz. Bu nedenle dikkatli olun bağımlısı olmamaya çalışın. Bu benzersiz deneyimleri yaşamak istiyorsanız oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.