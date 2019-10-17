Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Daily Shopping Stories, karakterlerinizi özelleştirmek farklı mağazalardan alışverişler yapabileceğiniz çocuklar için tasarlanmış eğitici bir oyundur.

Canlı grafikleri ve eğlendirici animasyonları ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, farklı kategorilerde hizmet gösteren onlarca mağazadan alışveriş yaparak yeni eşyalar almak ve karakterinizi özelleştirerek seviye atlamaktır. Oyunda birbirinden şık kıyafetlerin satıldığı birçok mağaza, yeni saç modellerinin uygulandığı onlarca kuaför ve her türlü gıda ürününün yer aldığı sayısız market yer almaktadır. Sürükleyici bölümleri ve eğitici özelliği ile eşsiz bir oyun çocukları bekliyor.

Oyunda dilediğiniz mağazadan alışveriş yaparak yeni kıyafetler alabilir ve karakterinizi kuaföre götürerek farklı saç modelleri deneyebilirsiniz. Ayrıca yiyecek ihtiyaçlarınızı karşılamak için market ve manavlardan istediğiniz ürünleri alabilirsiniz.

Eğitici ve rol yapma oyunları arasında bulunan Daily Shopping Stories, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve ücretsiz sunulan sıra dışı bir oyun olarak ön plana çıkıyor.