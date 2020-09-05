Dart Pop 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Dart atmak ustalık gerektiren bir aktivitedir. Fakat bu oyunda normalden daha kolay şekilde dart atmayı öğrenebilirsin. Balonlara nişan alarak kolayca onları patlatabilirsin. Onları patlatarak ortaya güzel bir tablo çıkarabilirsin. Bir nevi resim çizme yöntemi kabul edilebilecek farklı bir sanat şekli.

Önce balonları patlatmalısın. Bu sayede balonların içindeki boyalar etrafa saçılacak. Daha sonra size atmanız için boya dolu balonlar verilecek. Resmi tamamlayabilmeniz için boş kalan yerlere balonları fırlatmanız gerekecek. Son olarak ise altta saklanan kısım çıktığında ortaya bir sanat eseri çıkacak. Çerçeveletip duvara asmalık bir tablo. Tasarımı ve atmosferiyle göz dolduran dolu dolu bir oyun.

Daha önce hiç deneyimlemediğiniz tarzda keyifli ve eğlenceli bir dart oyunu. Fakat oyunda dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta bulunuyor. Siyah balonlar... Kesinlikle siyah balonları patlatmaman gerekiyor. Eğer patlatırsan başarısız olursun.

Ortaya çıkan nesnelerin bu denli güzel olması gerçekten hayret verici. Bu oyun sayesinde sanat eseri oluşturmak artıkçok kolay. Kendini bir ressam gibi hissetmeni sağlayacak efsane bir oyun. Oyunu denemek için mobil cihazlarına hemen ücretsiz olarak indirebilirsin.