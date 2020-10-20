Ücretsiz Alt Yazı Hazırlama Programları - İstediğiniz herhangi bir video için alt yazı hazırlamak istiyorsanız ancak bunu yapan ücretsiz bir program bulmakta zorlanıyorsanız, sizler için hazırladığımız En İyi Ücretsiz Alt Yazı Hazırlama Programları listemize göz atmanızı tavsiye ederiz.

Eğer alt yazıları yalnızca dizilerde ve filmlerde değil, kendi hazırladığınız videolarda da kullanmak istiyorsanız ancak bunun için uygun bir program arıyorsanız, hangisini kullanmanız gerektiğinden emin olmayabilirsiniz. Bu yazımızda merak ettiğiniz detaylara daha yakından göz atacağız.

En İyi Ücretsiz Alt Yazı Hazırlama Programları

İşte En İyi Ücretsiz Alt Yazı Programları Listesi!

1- Subtitle Workshop

Subtitle Workshop bütün altyazı formatlarını destekleyen ve bir altyazı düzenleme yazılımından isteyebileceğiniz tüm özellikleri içerir. Ücretsiz, kullanımı basit ve hem yeni hemde gelişmiş kullanıcılara hitap edebilen sade arayüzü ile bu altyazı aracı dünya üzerinde kullanılan en popüler yazılımlardan biri.

2- Subtitle Edit

Subtitle Edit, popüler bir altyazı düzenleme programıdır. Altyazı eklemek istediğiniz film dosyası veya herhangi bir video dosyasını gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilmektesiniz. Google çeviri desteği sayesinde altyazınızı istediğiniz dile yada kendi dilinize çevirebilir ve üzerinde düzenleme yapabilirsiniz.

75 farklı altyazı formatını desteklemesi, gerçek zamanlı olarak hazırladığınız altyazı dosyasını incelebilmenize olanak vermesi ve iyi düşünülmüş bir arayüze sahip olması nedeniyle altyazı düzenleme programları arasında mutlaka tercih etmeniz gerekenler arasında.

3- Open Subtitle Editor

Açık kaynak kodlu ve ücretsiz programlar sektörü son yıllarda bilgi paylaşımına daha yatkın bir internete kavuşmamızın ardından büyük gelişim gösterdi. Her dalda üretilen ücretsiz kaliteli yazılımlara rastlanan sektörde video altyazı işlerimizi de halletmek için hazırlanmış programlara rastlamak artık çok kolay.

Bu programlardan bir tanesi Open Subtitle Editor ve yapması gereken işi ekstra özellikler sunmadan sade bir şekilde yapıyor diyebilirim. Video dosyanızı ve altyazılarınızı aynı anda görüntüleyerek hızlıca hazırlayabilir veya yeniden düzenleyebilirsiniz.

4- 3D Subtitler

Günümüzde popülaritesi günden güne artmakta olan 3D filmler için kullanıcıların güçlü bir altyazı dönüştürücü aramaları hiç de sürpriz değildir. Şüphesiz ki 3D-Subtitler bu konuda piyasadaki en iyi programlardan birisidir. Özünde bir altyazı dönüştürücü olan 3D-Subtitler kullanıcı dostu arayüzü sayesinde her kesimden bilgisayar kullanıcısının kolaylıkla kullanabileceği başarılı bir programdır.

5- Aegisub

Film ve dizilere altyazı hazırlamak isteyenlerin veya ellerindeki altyazıların üzerinde çeşitli sebeplerle değişiklikler yapmak isteyenlerin kullanabilecekleri ücretsiz programlardan bir tanesi Aegisub. Aynı anda hem video dosyanızı hem de altyazınızı aynı ekran üzerinde kolayca görmenizi ve oynatmanızı sağlayan Aegisub’ın kullanımı yeni başlayanların bile kolayca kavrayabilecekleri şekilde düzenlenmiş.

Alt Yazı Programlarında Olması Gereken Özellikler Neler?