Boş bir gezegenin yönetimini ve çevre düzenlemesini üstlenerek kendi dünyanızı kurabileceğiniz ve oluşturacağınız kurallarla bambaşka bir hayata adım atacağınız Deiland Tiny Planet, aksiyon ve macera oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.

Sürükleyici senaryosu ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunda amaç, küçük bir gezegene yeni yapılar ve çeşitli ticarethaneler inşa ederek kendi dünyanızı kurmak ve kendi kurallarınızı oluşturarak sıfırdan bir hayata başlamaktır.

Çeşitli iksirler ve sihirlerden yardım alarak gezegeninizi dilediğiniz gibi inşa edebilir ve tasarladığınız binaları konuşlandırabilirsiniz. Her alanda ticarete atılarak gelirinizi artırabilir ve daha fazla yapı için iksir üretebilirsiniz. Seviye atlayarak farklı objelerin ve binaların kilidini açabilir ve dünyanızı geliştirerek yolunuza devam edebilirsiniz.

İlginç konusu ve bağımlılık yapıcı özelliği ile dikkat eken eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşacağınız Deiland Tiny Planeti, 1 milyondan fazla oyun severin keyifle oynadığı kaliteli bir oyundur.