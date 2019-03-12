Distrust, bir bilim ekibinin üyelerinin helikopterlerinin düşmesi nedeniyle Kuzey Kutbu'nda kalmak zorunda kalmasını ele alıyor. Tabandaki hükümleri aramaları ve ondan kaçmaları gerekiyor. Fakat üs bölgelerde, oyuncular derin uykuya daldıklarında yaşamı yok etmek için yabancılar buraya gelecektir.

Ekip üyeleri uyanık kalarak uzaylıları savunmaya çalışmalı. Hayatta kalma maceranızı tamamlayabilmek için, hayatta kalan ekip üyelerine aşırı hava koşullarına ve uzaylılara karşı savaşmaları için rastgele oluşturulmuş kutup tabanını yönlendirin. Oyuncuların seçim yapabileceği 15 yetenekli keşif üyesi var ve her birinin kendine has yeteneklere sahip.

Distrust, yeni bir oyun başladığında rastgele yeni bir harita aşamaları seti ve görevleri üreten, oyunu daha rastgele ve tekrarlanabilir hale getiren Roguelike tarzı rastgele bir haritayı benimser.