Diziler - Fragmanlar, en çok izlenen Türk dizilerinin yeni bölüm fragmanlarını tek bir yerden izleme imkanı veren ücretsiz bir mobil uygulama.

Arka Sokaklar, İstanbullu Gelin, Yeni Gelin, Söz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Siyah İnci, Çocuklar Duymasın ve daha nice Türk dizi severleri ekran başına kilitleyen yapımların yeni fragmanlarını sunuyor Diziler - Fragmanlar uygulaması. iPhone’unuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz uygulamada o gün ve o hafta yayınlanacak dizilerin son bölüm fragmanlarını da ayrıca görebiliyorsunuz. Fragmanlarını takip edebileceğiniz dizilerin listesine de Diziler sekmesi altından ulaşıyorsunuz.