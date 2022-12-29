Ölmeden Önce İzlenmesi Gereken Diziler
Ölmeden önce izlenilmesi gereken diziler neler? Sizler için ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken dizileri bir araya getirdik.
Hiç şüphesiz sürükleyici bir macera ya da aksiyon arıyorsanız ölmeden önce izlemeniz gereken bazı diziler bulunmakta. Bu diziler herkes tarafından kabul edilmiş ve ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken diziler arasında yer almıştır. Kimileri bu dizileri oldukça severken kimilere bu dizileri bir yaşam biçimine dönüştürmüş durumda Peki ölmeden önce izlemeniz gereken diziler neler? Sizler için derledik. Gelin bu dizilere yakından bakalım.
Ölmeden Önce Mutlaka İzlenmesi Gereken Diziler
- Breaking Bad
- The Office
- How I Met Your Mother
- The Umbrella Academy
- Game of Thrones
- The witcher
- Vikingler
- Dark
- The 100
- Friends
- Leyla ile Mecnun
- Kardeş Payı
- İşler Güçler
- Avrupa Yakası
- Yalan Dünya
Breaking Bad
Bir kimya öğretmeninin kanser olması daha sonra tedavi görmesi için uyuşturucu satması gerekiyor. Bu şekilde tedavi parasını çıkarabilecek ve hayatı tekrar tutunabilecektir. Ancak karşısına birçok zorluk çıkacak ve hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyecektir. 1 öğrencisi ile başlayan aksiyon çok kötü sonuçlar doğuracaktır.
Tür: Drama, suç ve gerilim
Oyuncular: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn
IMDb Puanı: 9.5
The Office
Bir ofis ne kadar eğlenceli olabilir diyorsanız bu diziyi mutlaka izlemeniz gerekiyor. Öyle ki ölmeden önce izlenmesi gereken diziler arasında kesinlikle bulunması gereken bir dizi ve bizde bu listeye koymayı tercih ettik eğlenceli vakitler geçirmek ve ara ara bazı sistemlere göndermeler izlemek istiyorsanız mutlaka izlemeniz gereken diziler arasında yer alıyor.
Tür: Komedi
Oyuncular: Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski
IMDb Puanı: 9.0
How I Met Your Mother
Gerçek aşkını bulmaya çalışan Ted ve ona arkadaşlık eden Barney, Robin gibi kişilerin maceralarını anlatan ve bir o kadarda eğlenceli vakitler geçirebileceğiniz dizi İngilizce öğrenmek için dizi tavsiyeleri arasında da yer alıyor.
Tür: Romantik ve komedi
Oyuncular: Josh Radnor, Jason Sege, lCobie Smulders
IMDb Puanı: 9.3
The Umbrella Academy
Şemsiye Akademi olarak da geçen The Umbrella Academy bir grup çocuğun bir anda doğması ve süper güçlere sahip olmasını anlatmaktadır. Birçok macera, aksiyon ve komedi yaşanan dizide eğlenceli vakitler geçirebileceğinizi şimdiden söyleyebiliriz.
Tür: Aksiyon, macera ve komedi
Oyuncular: Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda
IMDb Puanı: 7.9
En İyi Dedektif Filmleri - 2022
Film izlemenin keyif verici yanlarından biride dedektif filmleri izlemektir sürükleyici olan filmler, keşke hiç bitmese dediğimiz çok olmuştur.
Game of Thrones
Fantastik bir dizi arıyorsanız tercih edebileceğiniz diziler arasında Game of Thrones'da bulunmakta. Krallıkların hikayesini anlatan dizi o kadar çok beğenilmiştir 8 sezon sürmüştür.
Tür: Aksiyon, macera ve drama
Oyuncular: Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington
IMDb Puanı: 9.2
The Witcher
Elf, Witche, insanların hikayesini anlatan ve büyücülerin de bulunduğu macerada bir çok enteresan olay yaşanmaktadır. Ortaçağın karanlık hikayesine siz de ortak olmak istiyorsanız mutlaka izlemeniz gereken diziler arasında bulunan The Witcher dizisine bir göz atabilirsiniz.
Tür: Aksiyon, macera ve drama
Oyuncular: Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra
IMDb Puanı: 8.1
Vikingler
Ragnar ve arkadaşları'nın maceradan maceraya atladığı ve aynı zamanda yeni gittiği yerleri fethederek ülkesinin topraklarını genişlettiği bir dizi arıyorsanız bir de bu aksiyonun içine İskandinav Mitolojisi'ni öğrenmek ve kendinize bir şeyler katmak istiyorsanız tercih edebileceğiniz diziler arasında yer almaktadır.
Tür: Aksiyon, macera ve drama
Oyuncular: Katheryn Winnick, Gustaf Skarsgård, Alexander Ludwig
IMDb Puanı: 8.5
Dark
Enteresan bir şekilde bir çocuğun kaybolması ve adeta bir zaman bükülmesi yaşanması gibi fantastik olaylar yaşamak istiyorsanız mutlaka izlemeniz gereken diziler arasında yer alan bu diziyi tercih etmelisiniz.
Tür: Suç, drama ve gizem
Oyuncular: Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Lisa Vicari
IMDb Puanı: 8.7
The 100
100 suçlu çocuğun uzaydan dünyaya gönderilmesi ve artık dünyanın yaşanılabilir bir hal almış olmasını umutlayan ekip ile bir macera dolu aksiyon yaşamak istiyorsanız tercih edebileceğiniz diziler arasında da The 100 de bulunmaktadır.
Tür: Bilimkurgu, drama ve gizem
Oyuncular: Eliza Taylor, Bob Morley, Marie Avgeropoulos
IMDb Puanı: 7.6
Friends
Arkadaşların eğlenceli ve komik hayatını anlatan Friends dizisi mutlaka izlemeniz gereken yabancı diziler arasında da yer almakta ve aynı zamanda bir o kadar kişi tarafından da sevilerek izlenmektedir. Günümüzde halen birçok izleyicisi bulunan dizi eğlenceli dolu vakitler geçirebileceğiniz sahneler bulundurur.
Tür: Komedi ve romantik
Oyuncular: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow
IMDb Puanı: 8.9
Leyla ile Mecnun
Senaristinin Burak Aksak olduğu ve Absürt komedinin en iyi dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun milyonlarca kişi tarafından sevilerek izlenmiştir. Kimi zaman göndermeler kimi zaman eleştiriler kimi zaman ise duyguların bir arada yaşandığı diziyi tercih etmenizde fayda var.
Tür: Macera, komedi ve dram
Oyuncular: Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant
IMDb Puanı: 9.1
Kardeş Payı
Metin, Ali, Feyyaz üçlüsünün hastası olan Tahsin, çocuklarına bu isimleri vermek ister. Ancak son çocuk kız olunca Feyyaz yerine Feyza koymaktadır. Metin ile Ali birer mucittir. Aynı zamanda sıhhi tesisatçı olan kardeşler bor ile çalışan araba yapıp geleceği değiştirmeyi amaçlarken mahallelerinde birçok olay yaşanmakta. Eğlenceli vakitler geçirebileceğiniz dizi aynı zamanda göndermelerde yapmaktadır.
Tür: Komedi, drama ve aile
Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan
IMDb Puanı: 8.6
İşler Güçler
Hiç düşündünüz mü? Televizyonda gördüğünüz setlerin arka planında neler oluyor? İşte tam da bu konuya değinen ve bir o kadar da eğlendiren dizilerden biri olan İşler Güçler en iyi Türk dizilerinden biridir.
Tür: Komedi
Oyuncular: Murat Cemcir, Ahmet Kural, Sadi Celil Cengiz
IMDb Puanı: 8.6
Kitaptan Uyarlanan En İyi Filmler
Öyle filmler var ki çoğumuz bu başyapıt filmlerin kitaplardan uyarlandığını dahi bilmiyoruz. Yazarların ellerinde dökülen kelimelerin filmlere dönüşeceğini belki onlar dahi bilmiyordu.
Avrupa Yakası
Biraz geçmişe giderek 2000'lerin başlarında çıkan Avrupa Yakası'nı izlemeniz gereken diziler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Severek izlenilen dizi bir ofiste yaşanan maceraları anlatmaktadır.
Tür: Komedi
Oyuncular: Gülse Birsel, Levent Üzümcü, Senay Gürler
IMDb Puanı: 8.6
Yalan Dünya
Sanat dünyasının nasıl bir hayat yaşadığını anlatmaya çalışan ve bir o kadarda eğlendiren izleyicilerin kalbinde yer etmiş olan dizi, mutlaka izlenmesi gereken diziler arasında yer almaktadır.
Tür: Komedi
Oyuncular: Altan Erkekli, Füsun Demirel, Olgun Simsek
IMDb Puanı: 7.2
En İyi Savaş Filmleri
İnsanlık varolduğundan bu yana dünya üzerinde yüzlerce, binlerce savaş yapıldı. Savaşlar bir taraf için haklıyken bir taraf için haksız ve insanlık dışı bir suçtu.
Bu içeriğimizde ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken dizileri sizler için bir araya getirdik. Peki sizler bu listede hangi dizilerin yer almasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken filmlere bakmanızı tavsiye ederiz.
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