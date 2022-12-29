Ölmeden Önce İzlenmesi Gereken Diziler

Hiç şüphesiz sürükleyici bir macera ya da aksiyon arıyorsanız ölmeden önce izlemeniz gereken bazı diziler bulunmakta. Bu diziler herkes tarafından kabul edilmiş ve ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken diziler arasında yer almıştır. Kimileri bu dizileri oldukça severken kimilere bu dizileri bir yaşam biçimine dönüştürmüş durumda Peki ölmeden önce izlemeniz gereken diziler neler? Sizler için derledik. Gelin bu dizilere yakından bakalım.

Ölmeden Önce Mutlaka İzlenmesi Gereken Diziler

Breaking Bad

The Office

How I Met Your Mother

The Umbrella Academy

Game of Thrones

The witcher

Vikingler

Dark

The 100

Friends

Leyla ile Mecnun

Kardeş Payı

İşler Güçler

Avrupa Yakası

Yalan Dünya

Breaking Bad

Bir kimya öğretmeninin kanser olması daha sonra tedavi görmesi için uyuşturucu satması gerekiyor. Bu şekilde tedavi parasını çıkarabilecek ve hayatı tekrar tutunabilecektir. Ancak karşısına birçok zorluk çıkacak ve hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyecektir. 1 öğrencisi ile başlayan aksiyon çok kötü sonuçlar doğuracaktır.

Tür: Drama, suç ve gerilim

Oyuncular: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn

IMDb Puanı: 9.5

The Office

Bir ofis ne kadar eğlenceli olabilir diyorsanız bu diziyi mutlaka izlemeniz gerekiyor. Öyle ki ölmeden önce izlenmesi gereken diziler arasında kesinlikle bulunması gereken bir dizi ve bizde bu listeye koymayı tercih ettik eğlenceli vakitler geçirmek ve ara ara bazı sistemlere göndermeler izlemek istiyorsanız mutlaka izlemeniz gereken diziler arasında yer alıyor.

Tür: Komedi

Oyuncular: Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski

IMDb Puanı: 9.0

How I Met Your Mother

Gerçek aşkını bulmaya çalışan Ted ve ona arkadaşlık eden Barney, Robin gibi kişilerin maceralarını anlatan ve bir o kadarda eğlenceli vakitler geçirebileceğiniz dizi İngilizce öğrenmek için dizi tavsiyeleri arasında da yer alıyor.

Tür: Romantik ve komedi

Oyuncular: Josh Radnor, Jason Sege, lCobie Smulders

IMDb Puanı: 9.3

The Umbrella Academy

Şemsiye Akademi olarak da geçen The Umbrella Academy bir grup çocuğun bir anda doğması ve süper güçlere sahip olmasını anlatmaktadır. Birçok macera, aksiyon ve komedi yaşanan dizide eğlenceli vakitler geçirebileceğinizi şimdiden söyleyebiliriz.

Tür: Aksiyon, macera ve komedi

Oyuncular: Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda

IMDb Puanı: 7.9

Game of Thrones

Fantastik bir dizi arıyorsanız tercih edebileceğiniz diziler arasında Game of Thrones'da bulunmakta. Krallıkların hikayesini anlatan dizi o kadar çok beğenilmiştir 8 sezon sürmüştür.

Tür: Aksiyon, macera ve drama

Oyuncular: Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington

IMDb Puanı: 9.2

The Witcher

Elf, Witche, insanların hikayesini anlatan ve büyücülerin de bulunduğu macerada bir çok enteresan olay yaşanmaktadır. Ortaçağın karanlık hikayesine siz de ortak olmak istiyorsanız mutlaka izlemeniz gereken diziler arasında bulunan The Witcher dizisine bir göz atabilirsiniz.

Tür: Aksiyon, macera ve drama

Oyuncular: Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra

IMDb Puanı: 8.1

Vikingler

Ragnar ve arkadaşları'nın maceradan maceraya atladığı ve aynı zamanda yeni gittiği yerleri fethederek ülkesinin topraklarını genişlettiği bir dizi arıyorsanız bir de bu aksiyonun içine İskandinav Mitolojisi'ni öğrenmek ve kendinize bir şeyler katmak istiyorsanız tercih edebileceğiniz diziler arasında yer almaktadır.

Tür: Aksiyon, macera ve drama

Oyuncular: Katheryn Winnick, Gustaf Skarsgård, Alexander Ludwig

IMDb Puanı: 8.5

Dark

Enteresan bir şekilde bir çocuğun kaybolması ve adeta bir zaman bükülmesi yaşanması gibi fantastik olaylar yaşamak istiyorsanız mutlaka izlemeniz gereken diziler arasında yer alan bu diziyi tercih etmelisiniz.

Tür: Suç, drama ve gizem

Oyuncular: Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Lisa Vicari

IMDb Puanı: 8.7

The 100

100 suçlu çocuğun uzaydan dünyaya gönderilmesi ve artık dünyanın yaşanılabilir bir hal almış olmasını umutlayan ekip ile bir macera dolu aksiyon yaşamak istiyorsanız tercih edebileceğiniz diziler arasında da The 100 de bulunmaktadır.

Tür: Bilimkurgu, drama ve gizem

Oyuncular: Eliza Taylor, Bob Morley, Marie Avgeropoulos

IMDb Puanı: 7.6

Friends

Arkadaşların eğlenceli ve komik hayatını anlatan Friends dizisi mutlaka izlemeniz gereken yabancı diziler arasında da yer almakta ve aynı zamanda bir o kadar kişi tarafından da sevilerek izlenmektedir. Günümüzde halen birçok izleyicisi bulunan dizi eğlenceli dolu vakitler geçirebileceğiniz sahneler bulundurur.

Tür: Komedi ve romantik

Oyuncular: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow

IMDb Puanı: 8.9

Leyla ile Mecnun

Senaristinin Burak Aksak olduğu ve Absürt komedinin en iyi dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun milyonlarca kişi tarafından sevilerek izlenmiştir. Kimi zaman göndermeler kimi zaman eleştiriler kimi zaman ise duyguların bir arada yaşandığı diziyi tercih etmenizde fayda var.

Tür: Macera, komedi ve dram

Oyuncular: Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant

IMDb Puanı: 9.1

Kardeş Payı

Metin, Ali, Feyyaz üçlüsünün hastası olan Tahsin, çocuklarına bu isimleri vermek ister. Ancak son çocuk kız olunca Feyyaz yerine Feyza koymaktadır. Metin ile Ali birer mucittir. Aynı zamanda sıhhi tesisatçı olan kardeşler bor ile çalışan araba yapıp geleceği değiştirmeyi amaçlarken mahallelerinde birçok olay yaşanmakta. Eğlenceli vakitler geçirebileceğiniz dizi aynı zamanda göndermelerde yapmaktadır.

Tür: Komedi, drama ve aile

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan

IMDb Puanı: 8.6

İşler Güçler

Hiç düşündünüz mü? Televizyonda gördüğünüz setlerin arka planında neler oluyor? İşte tam da bu konuya değinen ve bir o kadar da eğlendiren dizilerden biri olan İşler Güçler en iyi Türk dizilerinden biridir.

Tür: Komedi

Oyuncular: Murat Cemcir, Ahmet Kural, Sadi Celil Cengiz

IMDb Puanı: 8.6

Avrupa Yakası

Biraz geçmişe giderek 2000'lerin başlarında çıkan Avrupa Yakası'nı izlemeniz gereken diziler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Severek izlenilen dizi bir ofiste yaşanan maceraları anlatmaktadır.

Tür: Komedi

Oyuncular: Gülse Birsel, Levent Üzümcü, Senay Gürler

IMDb Puanı: 8.6

Yalan Dünya

Sanat dünyasının nasıl bir hayat yaşadığını anlatmaya çalışan ve bir o kadarda eğlendiren izleyicilerin kalbinde yer etmiş olan dizi, mutlaka izlenmesi gereken diziler arasında yer almaktadır.

Tür: Komedi

Oyuncular: Altan Erkekli, Füsun Demirel, Olgun Simsek

IMDb Puanı: 7.2

Bu içeriğimizde ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken dizileri sizler için bir araya getirdik. Peki sizler bu listede hangi dizilerin yer almasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken filmlere bakmanızı tavsiye ederiz.