Tüm dominoların düşmesini ve domino etkisi yaratmasını sağlamak için topu bir dominoda toplayın ve vurun. Farklı tür engellerden kaçının ve hepsini düşürmek için doğru dominoya saldırın.

Domino Village'deki amacınız dominoları devirmek. Bunu, topu hedefleyerek ve domino çizgi zincirinin başında dominoyu ateşleyerek yapacaksınız. Dominolara vurduğunuzda devrilmeye başlayacaklar ve düştüklerinde toplanacak puanlarınız olacak. Bonus faktörleri için tüm puanları toplayın ve sonraki göreve devam etmek için tüm dominoları devirin.

Sizi kontrol etmek için donatılmış sonsuz bulmacaların yanı sıra düşen dominoları korumaya hazır yeni engelleri keşfedin

Beyninizi açın ve çizgileri parlak ve canlı renklerle donatın. Oyun alanında noktalar seçin ve blokların nasıl boyandığını izleyin. Kazanmak için bir çizgi çizmeniz gerekecek!