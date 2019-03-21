Artık Dota taraftarları Dota Pro Circuit'teki en son olaylara, maçlar, oyuncular, takımlar ve turnuva sonuçları hakkındaki bilgileri takip edebileceksiniz. Güncel maç sonuçları, kadro değişiklikleri ve gelecek maçlarla ilgili haberler sayesinde hiçbir bilgiyi kaçırmayacaksınız.

Bu uygulamada DPC maçları hakkında yeni bilgiler edinebileceksin. Ayrıca ideal bir profesyonel kadro oluşturmanıza teşvik eden bir fantezi spor modu bulacaksınız ve özelleştirilmiş bir haber akışı en sevdiğiniz takımların ve oyuncuların performanslarına erişebileceksiniz. Bildirim tercihlerinizi tam olarak bilmek istediğiniz şeye göre özelleştirin.

Aynı zamanda uygulamada maçlar hakkında bahis bile yapabilirsiniz. Yapacağınız her doğru tahminlerde ise bir miktar Dota Plus Shards alabilirsiniz.