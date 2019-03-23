Mobil oyun dünyasında macera kategorisinde kendisine yer bulan ve on binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen Echoes Wolf Healer, kayıp objeleri bulabileceğiniz ve eksik parçaları tamamlayarak eşyaları eski haline getirebileceğiniz eşsiz bir oyun olarak öne çıkıyor.

Kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, çeşitli bulmacalar çözerek ve mini strateji oyunları oynayarak ipucu toplamak ve gizli nesneleri bulmaktır. Oyunda, kabilesini ejderha saldırılarından ve kötü büyülerden korumak isteyen bir kızın hikayesi konu alınmıştır. Macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde 1000’den fazla gizlenmiş nesne ve onlarca farklı seviye yer almaktadır. Bulmacalar çözerek kapıların anahtarlarına ulaşabilir ve çeşitli oyunlar oynayarak ipuçları toplayabilirsiniz. Bu sayede size verilen görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayarak sonraki bölümlere geçebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve geniş oyuncu kitlesiyle dikkat çeken Echoes Wolf Healer, sır dolu mekanlarda gezinerek çeşitli bulmacalar çözebileceğiniz kaliteli bir oyundur.