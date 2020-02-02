Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız Escape Game: The Little Prince, gizli objeleri bulmak için macera dolu bir bulmaca dünyasına yolculuk yapacağınız eşsiz bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve zihin açıcı bulmacaları ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, türlü objelerle ve eşyalarla donatılmış karmaşık platformlarda dolaşarak ipucu toplamak ve bulmacaları tamamlayarak yolunuza devam etmektir.

Eşyalardaki gizemi çözerek gizli objelerin yerlerini tespit edebilir ve eşleştirmeleri tamamlayarak çıkış yolunu bulabilirsiniz. Eşyaların desenlerinden ve diziliş sıralarından faydalanarak verilen mesajı anlamalı ve kayıp objelere ulaşabilirsiniz.

Oyunda kitap, televizyon, dolap, pencere, koltuk, saat ve daha onlarca eşyayla donatılmış çeşitli platformlar bulunmaktadır. Ayrıca gizli objeleri bulmak için yararlanacağınız sayısız bulmaca ve çıkış yolunu gösteren birçok ipucu yer almaktadır.

Macera oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak erişime açılan Escape Game: The Little Prince, geniş oyuncu kitlesine sahip eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.