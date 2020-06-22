Oyuncuları robotik savaşçılar ile karşı karşıya getirecek olan ESWAT: City Under Siege Classic oynaması ücretsiz olarak lansmana çıktı.

SEGA tarafından geliştirilen ve mobil platformda oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan ESWAT: City Under Siege Classic piksel grafikleri ile robotik savaşlara ev sahipliği yapacak.

Oyuncular kendi robotik karakterleri ile oyun içerisinde birbirinden farklı bölümleri deneyimleyecek ve her bölümün sonunda patron savaşçılar ile karşı karşıya gelecekler.

Atari tarzındaki oynanışına ek olarak çarpıcı görsel efektlere de yer veren yapım da onlarca farklı düşman, bölüm zorlukları ve daha fazlası yer alacak.

Çok sayıda farklı silah modelinin de yer aldığı yapım içerisinde ilerlemeye çalışacak ve ilerledikçe de onlarca farklı tehlike ile karşı karşıya gelmeye devam edeceğiz.