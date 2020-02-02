Uzayda bağımsızlığınızı ilan ederek nefes kesen yıldız savaşlarına katılacağınız ve kendi uzay araçlarınızı tasarlayarak çeşitli kaynaklara ulaşacağınız Event Horizon, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız eğlenceli bir oyundur.

2 boyutlu grafikleri ve sürükleyici senaryosu ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, galaksi savaşları yaparak yeni yıldızlar keşfetmek ve kendi uzay filonuzu kurarak uzaydaki hakimiyet alanınızı genişletmektir.

Tasarladığınız uzay gemilerini inşa ederek savaşlarda ve kaynak aramalarında kullanabilirsiniz. Ayrıca savaşlardan elde edeceğiniz ganimetleri kullanarak uzay araçlarınızı geliştirebilir ve yeni silahlar ekleyebilirsiniz.

Oyunda keşfedebileceğiniz milyonlarca yıldız ve yeni kaynaklara ulaşabileceğiniz birçok farklı mekan yer almaktadır. Ayrıca savaşlarda ve keşiflerde kullanacağınız yüzlerce uzay gemisi bulunmaktadır.

Bilimsel araştırmalarda bulunarak kaynaklara erişebilir ve yeni silahlar üreterek filonuzu güçlendirebilirsiniz.

Aksiyon ve macera oyunları arasında yerini alan ve ücretsiz olarak hizmete açılan Event Horizon, yüz binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen sürükleyici bir oyun olarak öne çıkmaktadır.