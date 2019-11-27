Issız bir adadaki ailenin hayatını yeniden başlatın.
Önceki şehirleri volkanik bir patlamayla tahrip edildikten sonra bu aile, kayıp aileleri ve sevgili kabileleriyle yeniden bağlantı kurmanın bir yolunu ararken gelişen bir kasaba inşa etmelerine yardım edin.
Issız adada modern teknoloji olmadan hayatınız ne olurdu? Bu heyecan verici simülasyon oyununda, modern Stone Age ailesi ile ilkel dünyanın sadeliğine dalın. Dört kişilik bir aile olan Eva ve çocukları uzaktaki adada mahsur kalmış, aile hayatı durumlarında sıfırdan başlayarak yeni bir hayatın başlamanıza yardım etmeniz gerekiyor.
Family Island Özellikleri
- Taş Devri dönemindeki maceranızın tadını çıkarın
- Yeni teknolojiler kullanarak yaratıcı olun ve çiftçiliğe başlayın
- Issız adada kendi aile çiftliğini başlat!
- Ekinleri büyüt ve diğer karakterlerle ticaret yapmak için faydalı ürünler hazırla
- Bu çiftlik oyununda yeni adalarda heyecan verici bir maceraya başlayabilirsin
- Bu ada oyunda heyecan verici çiftlik görevlerini yerine getir