Eipix Entertainment LLC tarafından geliştirilen ve günümüzde oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Farm Slam mobil klasik oyunlar arasında yer alıyor.

Karpuz, kavun, patlıcan, domates gibi meyve ve sebzeler ekip toplayabileceğimiz oyun içerisinde oldukça zengin bir içerik bizleri bekliyor olacak. Android ve iOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Farm Slam mobil klasik oyunlar arasında yer alıyor.

Oyuncular oyun içerisinde karşılarına çıkan bulmacaları çözerken aynı zamanda çiftçilik deneyimi de yaşayacaklar. Oyuna her gün giriş yapan oyuncuları ödüllendiren oyun sistemi çeşitli etkinlikler ile de oyunculara eğlenceli anlar sunmaya devam ediyor.

Farklı zorluklara sahip bulmacaları çözerek ilerleyeceğimiz oyunda çiftçilik içerikleri ile de eğlenceli anlar yaşayacağız.

Yapım 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.