Final Drift Project, drift odaklı araba yarışı oyunları arasından farklı görevler sunmasıyla ayrılıyor. Grafik kalitesine göre yüksek boyutlu olduğunu düşündüğüm drift yarış oyununda 5 farklı kategoriye ayrılan 18 etkileyici araba yer alıyor. Havaalanı, şehir içi, liman gibi drift yapmaya çok uygun yerlerde tozu dumana katıyoruz.

iPhone ve iPad’de oynanabilir ücretsiz, 1GB altı araba yarışı oyunu arıyorsanız, Final Drift Project’e bakmanızı isterim. Mobilde en çok indirilen ralli oyunları Pure Rally Racing ve M.U.D. Rally’nin geliştiricilerinin hazırladığı drift oyunu, başta da belirttiğim üzere görevler içermesiyle benzerlerinden ayrılıyor. Checkpoint takibi, puan toplama, tehlikeli yerlerde şov yapma, dairesel yanlama, yok etme gibi ilginç meydan okumalara katılıyoruz. Sınıflara ayrılan araçların da sayısı yeterli düzeyde.