Final Duty: Zombie Nation, uzaylı virüsleri, canavarlar ve mutantların insanlığı yok etmek için uğraş verdiği bir dünyada geçen rpg oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla sevindiren yapım, hem görsellik hem işitsel hem de oynanış olarak oldukça başarılı. Gelecek temalı strateji rpg oyunlarını seviyorsanız kaçırmayın derim.

Genetiği geliştirilmiş askerleri kontrol ettiğimiz, ileri teknoloji silahları (18 ana silah, 19 ikincil silah, 7 atılabilir silah, 4 yardımcı destek) kullandığımız rol yapma oyununda gerçek zamanlı PvP, 3’e 3, takım halinde PvE ve boss savaşları düzenleniyor. Süper makineler, insansız hava araçları ve taretlerin de dahil olduğu savaşlarda tempo hiç düşmüyor.

Final Duty: Zombie Nation Özellikleri: