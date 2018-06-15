Find & Destroy: Tanks Strategy, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir online tank savaşı olarak dikkatimizi çekiyor. Oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ve amansız tank savaşlarına girişiyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz harika bir tank oyunu olan Find & Destroy, kaliteli grafikleri ve heyecanlı atmosferiyle karşımıza çıkıyor. MOBA türünde bir oynanışa sahip olan oyunda tanklarınızı geliştirip güçlendiriyor ve amansız savaşlara dahil oluyorsunuz. Kendi takımınızı kurabileceğiniz oyunda taktiksel beceririniz de konuşturuyorsunuz. Harika zaman geçirebileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Find & Destroy, mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Eşsiz atmosferi ve kolay oynanışıyla da dikkatimizi çeken Find & Destroy, sizleri bekliyor. Eğer aksiyon ve macera dolu bir savaş oyunu arıyorsanız Find & Destroy tam size göre. Tanklarınızı en güçlü hale getirmek için mücadele ettiğiniz oyunda işiniz oldukça zor.

Find & Destroy oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.