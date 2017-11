Firstborn: Kingdom Come, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz mükemmel bir savaş oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Stratejik mücadelelere dahil olabileceğiniz oyunda harika bir atmosfer yer alıyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir strateji oyunu olan Firstborn: Kingdom Come, kaliteli grafikleri ve sürükleyici atmosferiyle karşımıza çıkıyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele edebileceğiniz oyunda kendi krallığınızı yüceltmeye çalışıyorsunuz. Sürükleyici bir MMO oyunu olarak tanımlayabileceğim Firstborn: Kingdom Come, ordularınıza liderlik yapıp yeni birimleri ordunuza dahil edebileceğiniz bir oyun olma özelliği de taşıyor. Diğer oyuncuların topraklarını fethedebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eşsiz karakterlerle donatılmış olan oyunda farklı ekipmanları da kullanabiliyorsunuz. Birbirinden özel eşyaları da kullanabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz nefes kesen bir savaş oyunu olma özelliği taşıyan Firstborn: Kingdom Come oyununun müptelası olabileceğinizi söyleyebilirim. Geniş kapsamlı bir mobil oyun olma özelliği taşıyan Firstborn: Kingdom Come, aynı zamanda kendi takımınızı kurup diğer oyuncularla mücadele etme imkanı da sunuyor. Yüksek kaliteli grafikleri ve heyecan verici atmosferiyle Firstborn: Kingdom Come sizleri bekliyor.

Firstborn: Kingdom Come oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.