Flip Dunk, Voodoo’nun eski stil görsellere sahip zevkli oynanış sunan mobil basketbol oyunu. Basketbolun en keyifli hareketlerinden smacı odak alan iOS oyununda yerden metrelerce yüksekten kendimizi bırakıyor, engelleri aşıp smacı basıyoruz. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilen basketbol oyunu, zaman geçirmek için birebir. İnternet bağlantısı da gerektirmiyor.

Voodoo’nun yeni oyunu Flip Dunk’da çılgın smaçlar basarak bölümleri geçmeye başlıyoruz. Gerçeğinden farklı olarak hem potadan oldukça uzaktayız hem de potadan çok yüksekte bir yerden kendimizi bırakıyoruz. İlk bölümlerde potayla aramızda hiçbir engel yok, havada rastgele taklalar atıp rahatça smacı basıyoruz lakin bölüm geçtikçe smaç basmak zorlaşıyor. Potaya topu bırakmadan yeterince takla atamazsanız bölümü geçemiyorsunuz. Unutmadan, oyunun kontrol sistemi çok basit. Zıplamak için dokunuyor, havada takla atmak için basılı tutuyor, parmağınızı çekerek smacı basıyorsunuz.