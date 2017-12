90'lı Yılların En İyi PC Oyunları - Dev Liste

90'lı yıllar bilgisayar dünyası açısından belki de en canlı dönemdi. Hem donanımsal, hem de yazılımsal anlamda büyük devrimler yaşanmıştı.

Bu dönemde bilgisayar donanımları hızlı bir şekilde güçleniyor, buna bağlı olarak işletim sistemleri ve oyunlar gibi yazılımlar da sürekli gelişiyordu. İşte bu süreçte Diamond Monster 3D model adına sahip 3dfx Voodoo grafik işlemcilerini kullanan 3 boyutlu hızlandırıcıları kullanmaya başlamnıştık. Donanım hızlandırmasına sahip olmayan standart S3 ekran kartlarımıza ek olarak kullandığımız bu hızlandırıcılardan faydalanabilmek için iki kart arasına bir kablo çeker, 3 boyutlu hızlandırıcıdan çıkan kabloyu da tüplü CRT monitörümüze takardık. Sonradan çıkan Nvidia TNT ekran kartları neyse ki bu derdi ortadan kaldırmıştı.

90'lı yıllarda ilk önce DOS işletim sistemi ile tanışmış, sonradan Windows 3.1, Windows 95 ve Windows 98 gibi işletim sistemlerine geçiş yapmıştık. Kişisel bilgisayarlarda da başta 386 DX işlemcileri kullanıyorduk, sonra Intel Pentium işlemciler çıkmış, ardından Pentium II ve Pentium III işlemciler gelmişti. Bütün bu değişiklikler oyunlara da yansıyordu.

Bu yazımızda 90'lı yıllarda çıkış yapmış, o dönemde keyifle oynadığımız en iyi PC oyunlarını bir araya getireceğiz. Eğer çocukluğunuzu özlüyorsanız göz yaşlarınıza hakim olmakta zorlanabilirsiniz. Haydi başlayalım:

Resident Evil 2 - 1998

İlk Resident Evil oyunu, korku oyunu türünde yeni bir sayfa açmıştı. Capcom, bizi her kapı açılışında korkutmayı başarıyordu. Resident Evil 2 ise daha güzel görünen grafiklerle zorlu bir hayatta kalma mücadelesini bir arada bize sunuyordu. Ayrıca oyundaki bulmacalar da çok iyiydi. Bu oyunu gece geç saatlerde kuzenlerimle oynadığımızı hatırlarım. Birimiz oyunu oynarken, diğerlerimiz heyecandan ölerek kenardan oyunu seyrederdi. Oyunu oynamasak bile seyretmek de oynamak kadar keyifliydi.

Commandos: Behind Enemy Lines - 1998

90'lı yıllarda gerçek zamanlı strateji oyunları çok popülerdi. Çok sayıda RTS oyunu çıkış yaparken Commandos bu oyunlar arasından sıyrılmayı başarmıştı.

Commandos, asker ve araç üretimi, bölge kontrolü gibi mekanikler yerine gizlilik üzerine kurulu bir yapıya sahipti. Oyunda bir nevi FPS ya da TPS türündeki bir aksiyon oyununu izometrik kamera açısıyla oynuyorduk. Commandos'da aynı anda farklı kahramanları yönetiyor, tehlikeli ve zor görevleri tamamlayarak 2. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirmeye çalışıyorduk. Nazi askerlerinin bizi gördüklerinde "Alarm! Alarm!" diye bağırmaları halen kulaklarımı çınlatıyor.

Slam 'N Jam '96 featuring Magic & Kareem - 1996

DOS işletim sistemi üzerinde çalışan Slam 'N Jam '96 featuring Magic & Kareem adına sahip bu basketbol oyunu atari salonlarındaki eğlenceyi evimize taşımaktaydı. Oldukça başarılı bir 2.5 boyutlu arcade basketbol oyunu olan Slam 'N Jam '96, Magic Johnson ve Kareem Abdul-Jabbar gibi basketbol yıldızlarına ve canavarlar takımı gibi fantastik oyunculara yer vermekteydi. Oyunda çılgın smaçlar yapabiliyor, potaları kırabiliyordunuz. Oyunun dikkat çeken yönü ise dönemin klasik basketbol oyunlarından bir hayli farklı bir kamera açısıyla oyunu oynamamızdı.

Diablo - 1996

Blizzard, 90'lı yıllarda o kadar kaliteli oyunlar yaratmıştı ki günümüzdeki Blizzard oyunları, bu klasiklerin gölgesinde kalıyor. Bu klasiklerden bir tanesi de Diablo. İnanılmaz derecede ilgi çeken bir hikayeyi gerçek zamanlı savaş sistemiyle birleştiren bir rol yapma oyunu olan Diablo, işin sırrını çözerek dönemin imkanlarının en iyi nasıl kullanılabileceği hakkında bir ders veriyordu.

İlk Diablo'da atmosfer ve müzikler o kadar iyiydi ki oyunun başlarında kiliseye gittiğimiz ilk bölümde küçük bir korku krizi yaşadığımı hatırlıyorum. Kilisenin kapısından girdiğimde karşıma çıkan iskeletler karşısında şok geçirmiş, bu oyunu kesinlikle tek başıma oynayamayacağımı anlamıştım.

2000 yılında çıkış yapan Diablo 2 de bir başyapıttı. Fakat Diablo 3 seriye yapılmış en büyük hakaretti. İlk 2 Diablo oyunundaki atmosfer yok edilmiş, klişe diyaloglar ile bezenmiş bir ürün ortaya çıkmıştı. Umutlarımızı Diablo 4'e saklıyoruz.

FIFA 98 - 1997

Fransa 98 Dünya Kupası'na özel olarak geliştirilen FIFA 98, 3 boyut çağının ilk futbol oyunları arasındaydı. 3 boyutlu grafik hızlandırıcıları destekleyen ilk FIFA oyunu eğer bir 3dfx karta sahipseniz farklı hava durumlarını gösterebiliyordu. Oyunun atmosferi ise harikaydı, daha menüye girdiğinizde dünya kupasının heyecanını yaşıyordunuz. Blur - Song 2 şarkısı çalarken takımınızı seçiyor, maçlara başlıyordunuz. Ayrıca her maç öncesinde de maçın oynanacağı stadı tanıtan özel videolar seyrediyordunuz.

FIFA 98'de spikerler ve tribün sesleri de çok başarılıydı. Oyunda hile kullanarak sahaya UFO çağırabildiğinizi de biliyor muydunuz?

Dark Colony - 1997

Dark Colony, ismini zor hatırlayacağınız; fakat seyrettikten veya duyduktan sonra kolayca hatırlayacağınız bir bilgisayar oyunu. RTS türünde bir oyun olan Dark Colony'de uzayın derinlerine yolculuk ediyor, uzaylılarla savaşabiliyorduk. Ayrıca oyunculara uzaylıların yerine geçme imkanı da veriliyordu. 1998 yılında çıkış yapan Starcraft, aynı formülü kullanıyor olsa da Dark Colony bana göre daha saf bir uzay hikayesi sunuyordu.

Carmageddon - 1997

Dos işletim sistemi üzerinde çalışan Carmageddon, bize ilk 3 boyutlu, açık dünya tabanlı yarış tecrübesini yaşatmıştı. Carmageddon'da özel olarak tasarlanmış araçlardan brini seçiyor, rakiplerimizle hem savaşıyor, hem de yarışıyorduk. Şehir içinde dolaşırken zombileri ezerek bonus puan kazanabildiğimiz oyun içerdiği şiddet nedeniyle bazı ülkelerde yasaklanmıştı. Almanya gibi ülkelerde de yeşil kan içeren Carmageddon sürümleri yayınlanmıştı.

Carmageddon, geçtiğimiz senelerde mobil cihazlar için yenilenerek ücretsiz olarak yayınlandı.

Tomb Raider - 1996

90'lı yılların en iyi oyunları listesi hazırlayıp Tomb Raider'a yer vermemek olmazdı. Lara Croft ile tanıştığımız Tomb Raider oyunu ilk gerçek 3 boyutlu aksiyon oyunlarından bir tanesiydi. Oyunda Lara Croft'u serbestçe yönlendirebiliyor, zıplayıp takla atabiliyor ve suya dalabiliyor, ayı, yarasa ve hatta dinozor gibi düşmanlarla savaşıyor, heyecan verici antik yerleri keşfediyorduk. Oyundaki bulmacalar da bir hayli eğlenceliydi.

Tomb Raider tıpkı Carmageddon gibi geçtiğimiz yıllarda mobil platformlar için yayınlandı. Ayrıca oyunun tarayıcınız üzerinde çalışan bir sürümü de çıktı, bütün bunlara ek olarak oyunun bir bölümü Unreal Engine 4 ile baştan yaratıldı ve moden bir görünüme kavuşturuldu. Sözü geçen oyunları aşağıdaki bağlantıları kullanarak indirebilirsiniz:

Need for Speed III: Hot Pursuit - 1998

90'lı yıllarda Need for Speed III: Hot Pursuit'ten önceki Need for Speed oyunları da oldukça iyi oyunlardı; fakat Need for Speed III: Hot Pursuit tür içinde devrim yaratmıştı. 3 boyutlu hızlandırıcıları destekleyen oyunda araçların detaylı modellemeleri üzerinde yansımalar görebiliyor, farklı hava şartlarında ve gece farlarımız açıkken yarışabiliyorduk. Ses teknolojisinde de trendleri takip eden oyunda EAX desteğiyle ön ve arka hoparlörlerimizde farklı sesler duyabilmekteydik. Oyunun en sevilen yönü ise heyecan dolu polis kovalamacalarıydı.

Duke Nukem 3D - 1996

2.5 boyutlu FPS oyunlarının güzel bir örneği olan Duke Nukem 3D mizahı aksiyon ile birleştiriyordu. Ne zaman uzaylı tekmelemek istersek oyuna giriyor, ilginç silahları kullanarak hem yeryüzünde hem de uzayda uzaylıların peşine düşüyorduk. Düşmanlarınızı küçültüp ezebilir ya da dondurup parçalayabilirdiniz.

Başarılı bölüm tasarımlarına sahip Duke Nukem 3D'de bolca +18 sahneye de yer verilmekteydi. Seri, Duke Nukem Forever gibi skandal oyunlara yer vermiş olsa da 90'lı yıllarda çok iyi bir yerdeydi. Oyunun çıkışının 20 yıl ardından Duke Nukem 3D'nin yenilenmiş bir sürümü de yayınlandı.

Aladdin - 1994

Disney'in yayınladığı Aladdin oyunu oldukça renkli ve eğlenceli bir 2 boyutlu platform oyunuydu. DOS işletim sistemi üzerinde çalışan oyunda karşımıza çıkan engellerin ve tuzakların üzerinden atlyıor, düşman ateşinden kaçıyor, kılıcımızla ve elma fırlatarak düşmanlara karşı savaşıyorduk.

Aladdin oyunu kısa bir süre önce GOG üzerinde tekrar satışa sunulmuştu. Eğer güncel işletim sisteminizde bu eğlenceli oyunu oynamak isterseniz aşağıdaki bağlantıyı kullanarak oyunu satın alabilirsiniz:

DOOM - 1993

386 DX işlemciye sahip bilgisayarlarımızın karşısında sabahlamamıza neden olmuş yegane oyun olan DOOM aksiyon anlamında bizi coşturuyordu. Oyunda dört bir yandan canavarlar saldırırken hayatta kalmaya çalışıyor, köşe bucak mermi ve sağlık arıyorduk. Oyunun midi formatındaki müzikleri ise efsaneydi. 2016 yılında baştan yaratılan DOOM oyunu üstün kaliteye sahip bir FPS oyunuydu. 1 Aralık 2017 tarihinde DOOM'un sanal gerçeklik oyunu da çıkıyor.

Günümüzde FPS oyunları neden bu kadar popüler diye sorarsanız, DOOM size bu sorunun cevabını verecektir.

Sanitarium - 1998

90'lı yıllardaki oyunlar günümüzdeki oyunlar kadar yüksek grafik kalitesine sahip olmayabilirdi; fakat bu açığı hikayeleriyle kapatıyorlardı. Sanitarium da hikayesiyle beğenimizi kazanmış bir başyapıttı. Oyunda bir trafik kazasından sonra kendisini normal hastane yerine bir akıl hastanesinde bulan bir kahramanın yerine geçiyorduk ve başımıza ne geldiğini çözmeye çalışıyorduk. Oyunda karşımıza çarpık bir dünya ve bir o kadar da uçuk karakterler çıkıyordu. Zorlu ve eğlenceli bulmacalara da yer veren oyun çıktığı dönem ödüller kazanmıştı. Sanitarium, kısa bir süre önce bir mobil oyun olarak da satışa sunuldu.

Destruction Derby - 1995

90'lı yıllarda güzel yarış oyunları oynamış olsak da Destruction Derby'nin yeri ayrıydı. Destruction Derby'de temel amacımız hız yaparak rakiplerimizi geride bırakmak değildi. Bu ölüm yarışlarında rakiplerimizin araçlarını parçalamaya, ayakta kalan tek araba olmaya çalışıyorduk. Oyunda farklı modlar da yer alıyordu, isterseniz tur tabanlı yarışlar yapabiliyordunuz, isterseniz ölüm arenasına çıkarak çarpışan araba oynuyordunuz.

Thief: The Dark Project - 1998

Thief, gizlilik oyunlarında devrim yaratmış bir aksiyon oyunuydu. Oyun dünyasında ilk kez yapay zeka sizin hareketlerinize tepki verebiliyordu. Sese ve ışığa duyarlı düşmanlar sayesinde hareketlerinizi hesaplamanız, tıpkı usta bir hırsız gibi ilerlemeniz gerekliydi. Bu da Thief'i benzer gizlilik oyunlarından farklı kılmış ve heyecanlı bir oyuna dönüştürmüştü.

Sürükleyici bir hikayeye de yer veren Thief, 2014 yılında baştan yaratıldı ve bu yeni oyun da iyi inceleme puanları aldı.

Outlaws - 1997

Oyun dünyasında Vahşi Batı teması 2. DÜnya Savaşı gibi çok yaygın olarak işlenilmeyen bir konu. Bu nedenle 90'lı yıllarda da çok az Vahşi Batı oyunu görmüştük. Outlaws ise FPS türündeki en başarılı Vahşi Batı oyunuydu.

Daha çok point & click adventure oyunlarıyla tanıdığımız Lucas Arts'ın yayınladığı Outlaws bize katıksız bir Vahşi Batı serüveni yaşayabilme imkanı vermişti. Gizli öğelerle dolu bölüm tasarımları, "Where are you Marshaaal!" diye bağıran düşmanlarımız, dönemin havasını iyi yansıtan oyun atmosferi Outlaws'ı başarılı bir oyun yapmıştı.

Chaos Island: The Lost World - 1997

Chaos Island: The Lost World adeta saklı kalmış bir mücevherdi. 90'lı yıllara damgasını vurmuş Jurassic Park filmleri sayesinde dinozorlara ilgi duymaya başlamış, bütün dinozor türlerini ezberlemiştik. Chaos Island: The Lost World, bu dinozor sevgimizi pekiştiren bir oyun olmuştu. 2. Jurassic Park filminin gösterime girmesinden sonra çıkış yapan oyunda, filmdeki kahramanları yönetiyor, kendi dinozorlarımızı yetiştiriyor ve düşmanlarımızla savaşarak kötü amaçlı bir şirketi durdurmaya çalışıyorduk.

Chaos Island: The Lost World'de T-Rex'lerinizi kontrol ederek düşmanlarınızla savaşmanızın paha biçilemez bir keyfi vardı. Oyundaki bina, karakter geliştirme ve birim yönetim mekanikleri de çok başarılıydı.

Keşke günümüzde de Chaos Island: The Lost World gibi gerçek zamanlı strateji oyunları geliştirseler.

Monkey Island - Grim Fandango - Broken Sword - Full Throttle - Myst Oyunları

90'lı yıllar point & click macera oyunlarının altın çağıydı. Ünlü firmalar birbirleri ardına hit point & click oyunları yayınlıyorlardı. Lucas Arts'ın çizim grafiklerle oluşturulmuş Monkey Island ve Full Throttle oyunları mizahı ilginç hikayelerle harmanlıyordu. Broken Sword farklı bir firma tarafından geliştirilmiş olsa da aynı formülü kullanıyordu. Grim Fandango ise bu yapıyı 3 boyut ile tanıştırmıştı. Myst oyunları, listedeki diğer point & click oyunları yanında biraz daha ciddi bir hikayeye sahipti; fakat oyundaki gizemleri çözmek bir hayli eğlenceliydi.

Adı geçen oyunların bir kısmı yenilenirken, bir kısmı da mobil cihazlar için satışa sunuldu.

Sensible Soccer - 1992

FIFA ve Pro Evolution Soccer oyunları popüler olmadan önce Sensible Soccer serisi futbol oyunları konusunda liderdi. Mizahı arcade tadında bir oynanışla birleştiren Sensible Soccer'da hızlı ve eğlenceli maçlar yapabiliyorduk. Kuşbakışı kamera açısıyla oynanan Sensible Soccer'ın yaratıcısı John Hare 2015'te Sensible Soccer'ın devam oyunu Sociable Soccer'ı duyurmuştu. Sociable Soccer da kısa bir süre önce çıkış yaptı.

Blood - 1997

Oyun tarihinde unutamayacağım 3-5 replik varsa bir tanesi de Caleb reyizin "I live again" repliğidir. Blood adlı FPS oyunumuzda kahramanımız oyuna başlarken mezardan diriliyor ve kendisine ihanet eden, uzun süre hizmet ettiği karanlık tanrıdan intikam almak için cehennem zebanileriyle savaşıyordu. Sürükleyici hikaye, gerçek korku deneyimi ve bol aksiyon Blood'ı eşsiz bir oyun yapmıştı. Blood'ın bütün genişleme paketlerini içeren bir sürümü Steam üzerinde yayınlanmıştı:

GTA - 1997

GTA 5 günümüzün en çok satan ve en çok rekor sayısına sahip oyunu. Bu efsanenin başlangıcı ise 1997 yılında gerçekleşmişti. Günümüz GTA oyunlarından bir hayli farklı bir yapıda olan ilk Grand Theft Auto oyunu, yine de aynı eğlenceyi bize sunuyordu. Açık dünya yapısı, yoldaki arabaları çevirip gasp edebilme, heyecanlı polis kovalamacaları ve mafya savaşları ilk GTA oyunu ile bize sunulmuştu. Rockstar, ilerleyen dönemde sadece aynı konsepti 3 boyuta dönüştürmüş, gelişen teknolojiye uydurmuştu.

Volfied

Volfied aslında 1989 yılında çıkış yapmıştı; fakat oyun 90'lı yıllarda bir hayli popülerdi. Hemen hemen her bilgisayarda çalışabilen bu DOS oyununda uzay gemimizle dev canavarları küçük alanlara hapsetmeye çalışıyorduk. Çeşitli power-upları topladığımızda hızlanabiliyor, ateş ederek düşmanları yok edebiliyor ya da zamanı durdurabiliyorduk. Okulda bilgisayar derslerimiz bittiğinde Volfied oynayabilmek için can atardık.

Age of Empires 2 - 1999

Age of Empires 2 ile bir bilgisayar dergisinin promosyon CD'si ile gelen demo sürümü sayesinde tanışmıştım. Tarihi bir gerçek zamanlı strateji oyunu olan Age of Empires 2'de ekiyor, biçiyor, binalar inşa ediyor ve çağ atlayarak bu binaları geliştiriyor, askerlerimizi ve savaş araçlarımızı üreterek düşmanla çarpışıyorduk. Aradan yıllar geçmiş olsa da Age of Empires 2 halen açıp oynanacak bir oyun. Hatta babam halen bilgisayar üzerinde tek Age of Empires 2 oynuyor.

Age of Empires 2'nin HD sürümünü ve genişleme paketini aşağıdaki bağlantıları kullanarak indirebilirsiniz:

Quake 2 - 1997

Quake 2, FPS oyunlarında yeni bir çağı başlatmıştı. İlk gerçek 3 boyutlu FPS oyunu olan Quake 2'de 2 boyutlu modeller yerine tamamen 3 boyutlu olarak çizilmiş modeller kullanılıyordu. Hızlı, yoğun aksiyon, online oyun modu ve harika müzikler Quake 2'yi bir klasik haline getirmişti. Quake 2 daha sonradan birçok önemli oyunun yaratılmasına da aracı olmuştu.

Half-Life - 1998

id Software, Quake 2'yi geliştirdikten sonra bu oyunun oyun motorunu diğer geliştiricilere de satmıştı. Valve da Quake 2 oyun motorunu alarak modifiye etmiş ve Half-Life'ı yaratmıştı. Bu sayede Gordon Freeman ile tanışmış, benzersiz bir bilim kurgu - aksiyon macerasına atılabilmiştik. Half-Life da tıpkı Quake 2 gibi yeni oyunların yaratılmasına aracı olmuştu. Daha sonradan çıkan Counter Strike modu tek başına bir oyun haline geldi. Günümüzde CS: GO en popüler e-sporlardan bir tanesi.

Gözler halen Half-Life 3'ü bekliyor.

Warcraft 2 - 1995

Blizzard'ın 90'lı yıllarda altın çağını yaşamasının sebeplerinden bir tanesi de Warcraft 2'ydi. İnsanlar ve orklar arasındaki savaşları konu alan bu gerçeke zamanlı strateji oyunu saatlerce başından kalkamadığımız oyunlar arasındaydı. Binalarımızı diker, işçilerimizi odun veya maden toplamakla görevlendirir, askerlerimizi istifler ve sonrasında savaş alanına sürerdik. Basit ve eğlenceli oynanış diğer Blizzard oyunlarında olduğu gibi Warcraft 2'de de mevcuttu.

Warcraft 2'den sonra çıkan Warcraft 3 son Warcraft strateji oyunu olmuştu. Warcraft 3, DOTA gibi oyunların çıkmasına vesile olurken World of Warcraft ile birlikte seri MMORPG'ye dönüşmüştü. World of Warcraft bence halen dünyanın en başarılı MMORPG oyunu.

Worms Armageddon - 1999

90'lı yılların sonunda çıkış yapan Worms Armageddon aslında serinin ilk oyunu değildi; Worms Armageddon'dan önceki Worms oyunları da oldukça başarılıydı; fakat Worms Armageddon'da serinin başarısı zirveye çıkmıştı.

2 boyutlu bir taktiksel savaş oyunu olan Worms Armageddon, oynamaya katlanabildiğim ve oynarken büyük keyif aldığım tek sıra tabanlı savaş sistemine yer veren oyundu. Oyundaki karşılaşmalarda çılgın silahları kullanabiliyor ve bu silahları kullanırken yeteneklerinizi konuşturabiliyordunuz. Nişan almak bile başlı başına bir mücadeleydi; fakat sonuçlarını görmek paha biçilemezdi. Worms oyunları daha sonradan mobil cihazlar için de satışa sunuldu.

Unreal Tournament - 1999

Hangimiz çılgınlarcasına spikeri "Ultra Kill", "Monster Kill" diye coşturmadık ki? Unreal Tournament hızlı ve heyecanlı oynanışıyla internet kafelerinin en popüler oyunları arasındaydı. Arkadaşlarımızla birlikte Unreal Tournament için masa açtırır, saatlerce oynardık. Yeni nesil Unreal Tournament oyunu ücretsiz dağıtılsa da 1999 yılındaki ilk Unreal Tournament oyunu kadar popüler olamadı.

Starcraft - 1998

Blizzard, 90'larda ne çıkartsa tutuyordu. Bu durum elbet ki şans değildi; çünkü firma her oyununa özen gösteriyor, basit oynanışı sürükleyici hikayelerle birleştirerek ortaya güzel bir oyun çıkarıyordu. Starcraft da bu formülden nasiplenmişti.

Blizzard'ın önceki strateji serisi olan Warcraft'ta fantastik bir dünyaya gidiyorduk. Starcraft'ta ise bilim kurgu işin içine girmişti ve artık uzaya çıkıyorduk. Oyunun online olarak oynanabilmesi de Starcraft'a şöhret kazandırmıştı. E-spor haline gelen Starcraft için dünya çapında turnuvalar düzenlenmişti.

Blizzard, kısa bir süre önce orijinal Starcraft'ı ve Brood War genişleme paketini ücretsiz hale getirdi. Ayrıca Starcraft 2'de ücretsiz oynanabilir hale geldi. Bu oyunları aşağıdaki bağlantıları kullanarak indirebilirsiniz:

Fallout - 1997

Brian Fargo ve ekibi rol yapma oyunu tarihinin en başarılı serilerinden birinin temelini 90'lı yıllarda atmıştı. Fallout, zengin içeriği, detaylı oyun mekanikleri ile RPG türünün nasıl olması gerektiğini gösteriyordu. Oyunun Mad Max filmlerini anımsatan post apokaliptik hikayesi de oldukça ilginçti. İlk Fallout'tan sonra çıkış yapan Fallout 2 de çok başarılıydı. Fallout 3'te ise gerçek zamanlı savaş sistemine geçiliyordu, 2014'te çıkış yapan Fallout 4 ise açık dünya tabanlı rol yapma oyunlarının en iyilerinden biri ve halen keyifle oynayabileceğiniz bir yapıda.

Listemizde yer verdiğimiz oyunlar bu kadar. Büyük ihtimalle unuttuğumuz birçok klasik oyun var, bu oyunları yorum bölümümüzde bizimle ve diğer Tamindir takipçileriyle paylaşabilirsiniz.