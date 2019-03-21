Mobil rol oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda yer alan Flirt City ile TV yıldızı olabilmek için ter dökeceğiz.

Oldukça zengin bir içeriğe sahip olan mobil yapımda oyuncular eğlenceli saatler geçirecekler. Oyun içerisinde TV programlarına katılabilecek, flörtleşebilecek ve TV yıldızı olabilmek için ter dökeceğiz. Oyuncular saç modellerini, kıyafetlerini ve görünümlerini diledikleri gibi özelleştirebilecek ve oyun içerisinde yer alabilecekler.

Candy Grill imzası ile geliştirilen ve iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan yapım, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

Google Play’de 4.6 gibi bir inceleme alan oyun kitlesini de artırmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.