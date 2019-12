Hayatınıza fakir bir insan olarak devam ederken zengin olmak için çeşitli yollar arayacağınız ve yeni işlere atılarak sıfırdan bir kariyer planlaması yapacağınız From Zero to Hero, mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Görsellerden ve diyaloglardan oluşan basit grafikleri ile zorlanmadan oynayabileceğiniz bu oyunda amaç, hayata sıfırdan başlayarak fakir bir yaşam sürerken yeni atılımlarda bulunmak ve zengin olmak mücadele etmektir. Yemek yemeye dahi para bulmakta zorlanacak ve iş arayarak kendi ayaklarınızın üzerinde durmak için savaşacaksınız.

Öğrenci yurdunda yaşamaya başlayarak burs alabilir ve yeni kıyafetlere kavuşabilirsiniz. Üniversiteye kayıt olarak iyi bir bölümden mezun olmalı ve kariyerinizi bu doğrultuda planlamalısınız. İş hayatına atılarak fakirlik günlerini geride bırakabilir ve eşsiz bir servete ulaşabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan From Zero to Hero, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan ve oldukça popüler olan kaliteli bir yapım olarak öne çıkıyor.