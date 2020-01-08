Fun Strike 3D

Tüm engellerden kaçınmak için topu yukarı ve aşağı kaydırın, topu doğru şekilde şekillendirdiğinizden emin olun. Sonsuz labirent etrafında topu taşımak için ekranı kaydırın. Seviyesini tamamlamak için tüm boyayı temizleyin.

Eğlenceli ve güzel tasarımı ile ekranda parmağını kaydırarak oynayacağınız bu oyunda labirenti tamamlamak için zihninizi kullanın. Her yöne topu atmaya hazır olun ve yeteneklerinizi gösterin.

Topu doğru yönde başlatmak için hızlıca kaydırın ve çember içine sokuncaya kadar ilerleyin. Kontrol noktasına ulaşmak ve yeni bir dünya meydan okumalarına geçmek için 20 seviyeyi tamamlamanız gerekiyor.Her koridoru ve köşeyi parlak boya ile kaplayarak bulmacanın seviyelerini tamamlayın. Her yol için tasarlanan akılda kalıcı müziğin ve zorlukların tadını çıkarın.