Geometry Dash SubZero, mobil platformda en çok indirilip oynanan ritim tabanlı aksiyon platform oyununun yenisi.

Eşsiz yeteneklere sahip geometrik şekil karakterlerin yer aldığı oyunda tuzaklarla dolu platformlardan sağ kurtulmaya çalışıyoruz. Adım başı kurulan tuzakları aşmamızın tek yolu ise; tam zamanında zıplamak. Saniye geç kalırsak öbür tarafı boyluyoruz. Platformda kayarak son hız ilerlerken tek dikkat etmeniz gereken şey hareketli ve durağan tuzaklar. Karşımıza boss gibi platform oyunlarının olmazsa olmazı düşmanlar çıkmıyor. Tuzaklara odaklanırsanız, refleksleriniz de kuvvetliyse yüksek skor yapamamanız için hiçbir sebep yok.

Geometry Dash SubZero Özellikleri: