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Geometry Dash SubZero 1.0 (ios)
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  5. Geometry Dash SubZero - iPhone ve iPad İçin Platform Oyunu

Geometry Dash SubZero

1.0
ios
Geometry Dash SubZero
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp
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iPhone ve iPad'de oynanabilen ritim tabanlı platform oyunu

Geometry Dash SubZero, mobil platformda en çok indirilip oynanan ritim tabanlı aksiyon platform oyununun yenisi.

Eşsiz yeteneklere sahip geometrik şekil karakterlerin yer aldığı oyunda tuzaklarla dolu platformlardan sağ kurtulmaya çalışıyoruz. Adım başı kurulan tuzakları aşmamızın tek yolu ise; tam zamanında zıplamak. Saniye geç kalırsak öbür tarafı boyluyoruz. Platformda kayarak son hız ilerlerken tek dikkat etmeniz gereken şey hareketli ve durağan tuzaklar. Karşımıza boss gibi platform oyunlarının olmazsa olmazı düşmanlar çıkmıyor. Tuzaklara odaklanırsanız, refleksleriniz de kuvvetliyse yüksek skor yapamamanız için hiçbir sebep yok.

Geometry Dash SubZero Özellikleri:

  • Ritim tabanlı sürükleyici platform oyunu
  • Tuzaklarla dolu, sonunu tek seferde göremeyeceğiniz üç bölüm
  • MDK, Bossfight ve Boom Kitty’den hızlı tempolu müzikler
  • Yeni başlayanlar için öğrenme, geliştirme modu

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