Uzayda yolculuk yap ve farklı gezegenlerde 3D yarış zorluklarının üstesinden gelerek en iyi motosiklet sürücüsü sen ol. Rakiplerini yok et, süre rekorları kır ve yarış motosikleti oyununun şampiyonu ol. Ekstrem motosiklet yarışları için bir denge motosikleti veya bir ATV seç.

Bu 3D motosiklet yarışı oyununda tehlike her yerde seni bekliyor! Finish çizgisine tek parça halinde ulaşabilecek misin? Dev lazerler, keskin ninja yıldızları ve bölümlerde her yere saçılmış kazıklardan kaçmak için yeteneklerini göster. Yarış oyununu eğlenceli kılan, karşına çıkacak olan sürprizlerdir.

Gravity Rider'ın dinamik takip kamerası, yarış aksiyonunu en iyi açılardan göstererek diğer motosiklet yarışı oyunlarından farkını ortaya koyuyor. Gerçekçi fizik kurallarına dayanan oyun motorunu kendi lehine kullan.