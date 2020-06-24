Mobil oyunculara birbirinden farklı tarifleri hazırlama fırsatı veren gudetama tap klasik oyunlar arasında yer alıyor.

Mobil platformda yayınlandığı günden bu yana epey oyuncuya ulaşmayı başaran yapım toplamda 3.5 milyon indirmeyi de geride bıraktı.

Orta dereceli grafikleri ile oyunculara bölgesel yemek tarifleri yapma fırsatı veren yapım, birbirinden farklı odalar eşliğinde oyuncuları bir araya getirerek yemek yapma şansı tanıyor.

Oyuncular odalarda benzersiz tarifleri yaparak keyifli zaman geçirebilecekler.

Şuana kadar oyuncu incelemelerinde beklentileri veremeyen yapım, kitlesini artırmaya da devam ediyor.