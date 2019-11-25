İşletmeniz için logo tasarımına ihtiyaç duyuyorsanız Hatchful uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Shopify tarafından geliştirilen ve hiçbir grafik tasarım bilgisine ihtiyaç duymadan logo tasarımları oluşturabilmenizi sağlayan Hatchful uygulamasında birçok sektöre uygun ücretsiz şablonlara da ulaşabilirsiniz. Renkler, stiller, simgeler ve yazı tiplerini kolaylıkla değiştirebileceğiniz ve işletmenizi en iyi şekilde yansıtacak tasarımlara sahip olabileceğiniz uygulama sayesinde sosyal medya hesapları, el ilanları, e-postalar ve web içeriği için logolar geliştirebilirsiniz.

Dakikalar içerisinde logo oluşturabileceğiniz ve bu logoları kaydedebileceğiniz Hatchful uygulamasında, ücretsiz olarak sunulan şablonlardan birini seçerek düzenlemeye başlayabilirsiniz. Eğer siz de işletmenize uygun profesyonel bir tasarıma sahip logolar oluşturmak istiyorsanız, Hatchful uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.