Discord Logo Ekranında Kalıyor Sorunu ve Çözümü
Online topluluklar ve oyuncular için tasarlanan iletişim platformu Discord’da logo ekranında kalıyor sorunu nedir? İşte Discord logo ekranında kalıyor sorunu!
Online oyun sever ve toplulukların kullandığı popüler iletişim platformlarından Discor’da kullanıcılar bazı problemlerle karşılaşabilir. Bu problemler içerisinde en çok Discord’un logo ekranında takılı kalıp açılmaması sorunuyla karşılaşılıyor. Biz de bu rehberde Discord logo ekranında kalıyor sorunu ve çözümü hakkında bilgi vereceğiz.
Discord’da Görsel ve Metinlere Spoiler Nasıl Eklenir?
Kullanıcılarına iletişim kurma kolaylığı sağlayan Discord’da görsel ve metinlere spoiler eklenebilir. İşte Discord’da görsel ve metinlere spoiler ekleme!
Discord Logo Ekranında Kalıyor Sorunu Nedenleri Neler?
Discord logo ekranında kalıyor sorunu nedenleri şöyle sıralanabilir:
1. Discord Güncel Değilse
Discord güncellenmediği zaman uygulamadaki hatalar giderilmez. Aynı zamanda uygulamanın performansını yükselten yeniliklerde yüklenmemiş olur.
2. Discord Sunucularında Problem Varsa
Discord sunucuları çeşitli nedenlerden dolayı geçici kesilir. Discord ekibiyle iletişime geçilerek bu problem çözüme kavuşturulabilir.
3. Uygulama Önbelleği Bozuksa
Discord’da veriler önbellek kısmına taşınıyor. Bu durum uygulamanın performansını artırıyor. Önbellek bozulduğu takdirde Discord logoda kalarak ekran açılmaz.
4. İnternet Bağlantısı Problemleri
Discord’u kesintisiz kullanmak için internetin tam çekmesi gerekiyor. İnternet bağlantısı zayıf olduğunda Discord sunucularına kesinlikle bağlanılamaz. Ayrıca Discord’da sunuculara bağlanamama ve ekranın logoda kalması güvenlik duvarıyla ilgili olabilir. Bunun yanı sıra bazı antivirüs programları da bahsedilen probleme sebep olur.
Discord Logo Ekranında Kalıyor Sorunu Çözümleri
Discord logo ekranında kalıp açılmıyor sorunu için çözüm yöntemleri şunlardır;
- İlk olarak internet bağlantısında sorun olup olmadığı kontrol edilir. Sorun, internet bağlantısından kaynaklanıyorsa router ya da madem yeniden başlatılıp bağlantı sorunları giderilir.
- Discord güncel değilse mobilden “Google Play Store” ya da “App Store” uygulama mağazaları üzerinde güncellenir. Discord masaüstü uygulamasından güncelleneceği zamanda ilk “Kullanıcı Ayarları” alanına gidilir. “Uygulama Ayarları” kısmına tıklanarak “Gelişmiş” seçilir. “Güncelleme” kısmından “Güncellemeleri Ara” butonuna tıklanarak adımlar tamamlanır.
- Discord’un önbelleği kontrol edilerek bozulduysa önbellek temizlenir. Yalnız önbellek temizleme işleminde oturum açma bilgileri başta olmak üzere bazı veriler kaybolur.
- Yukarıdaki adımlar eksiksiz yerine getirildiği halde sorun devam ediyorsa mutlaka antivirüs yazılımı ve güvenlik duvarı geçici devre dışı bırakılmalı. Bu devre dışı bırakma işlemi sonrasında sorun devam ediyorsa diğer adıma geçilmeli.
- Discord silinip yeniden kurulmalı. Discord silindikten sonra en son sürümü tekrar cihaza yüklenir.
- İnternet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından kullanılan DNS sunucuları da Discord logo ekranında kalıyor problemine neden olur. Böyle bir durumda mutlaka alternatif DNS sunucusu kullanılmalı. DNS sunucusu değiştirme işlemi yapılırken çok dikkatli olunmalı. Bu konuda bilginiz yoksa bir teknik servisten ya da internet servis sağlayıcısından yardım alabilirsiniz.
Yukarıdaki adımlar eksiksiz yerine getirildiği halde Discord logo ekranında kalıyor sorunu devam ediyorsa Discord’un destek ekibiyle iletişime geçilmelidir.