Online oyun sever ve toplulukların kullandığı popüler iletişim platformlarından Discor’da kullanıcılar bazı problemlerle karşılaşabilir. Bu problemler içerisinde en çok Discord’un logo ekranında takılı kalıp açılmaması sorunuyla karşılaşılıyor. Biz de bu rehberde Discord logo ekranında kalıyor sorunu ve çözümü hakkında bilgi vereceğiz.

Discord Logo Ekranında Kalıyor Sorunu Nedenleri Neler?

Discord logo ekranında kalıyor sorunu nedenleri şöyle sıralanabilir:

1. Discord Güncel Değilse

Discord güncellenmediği zaman uygulamadaki hatalar giderilmez. Aynı zamanda uygulamanın performansını yükselten yeniliklerde yüklenmemiş olur.

2. Discord Sunucularında Problem Varsa

Discord sunucuları çeşitli nedenlerden dolayı geçici kesilir. Discord ekibiyle iletişime geçilerek bu problem çözüme kavuşturulabilir.

3. Uygulama Önbelleği Bozuksa

Discord’da veriler önbellek kısmına taşınıyor. Bu durum uygulamanın performansını artırıyor. Önbellek bozulduğu takdirde Discord logoda kalarak ekran açılmaz.

4. İnternet Bağlantısı Problemleri

Discord’u kesintisiz kullanmak için internetin tam çekmesi gerekiyor. İnternet bağlantısı zayıf olduğunda Discord sunucularına kesinlikle bağlanılamaz. Ayrıca Discord’da sunuculara bağlanamama ve ekranın logoda kalması güvenlik duvarıyla ilgili olabilir. Bunun yanı sıra bazı antivirüs programları da bahsedilen probleme sebep olur.

Discord Logo Ekranında Kalıyor Sorunu Çözümleri

Discord logo ekranında kalıp açılmıyor sorunu için çözüm yöntemleri şunlardır;

İlk olarak internet bağlantısında sorun olup olmadığı kontrol edilir. Sorun, internet bağlantısından kaynaklanıyorsa router ya da madem yeniden başlatılıp bağlantı sorunları giderilir.

Discord güncel değilse mobilden “Google Play Store” ya da “App Store” uygulama mağazaları üzerinde güncellenir. Discord masaüstü uygulamasından güncelleneceği zamanda ilk “Kullanıcı Ayarları” alanına gidilir. “Uygulama Ayarları” kısmına tıklanarak “Gelişmiş” seçilir. “Güncelleme” kısmından “Güncellemeleri Ara” butonuna tıklanarak adımlar tamamlanır.

Discord’un önbelleği kontrol edilerek bozulduysa önbellek temizlenir. Yalnız önbellek temizleme işleminde oturum açma bilgileri başta olmak üzere bazı veriler kaybolur.

Yukarıdaki adımlar eksiksiz yerine getirildiği halde sorun devam ediyorsa mutlaka antivirüs yazılımı ve güvenlik duvarı geçici devre dışı bırakılmalı. Bu devre dışı bırakma işlemi sonrasında sorun devam ediyorsa diğer adıma geçilmeli.

Discord silinip yeniden kurulmalı. Discord silindikten sonra en son sürümü tekrar cihaza yüklenir.

İnternet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından kullanılan DNS sunucuları da Discord logo ekranında kalıyor problemine neden olur. Böyle bir durumda mutlaka alternatif DNS sunucusu kullanılmalı. DNS sunucusu değiştirme işlemi yapılırken çok dikkatli olunmalı. Bu konuda bilginiz yoksa bir teknik servisten ya da internet servis sağlayıcısından yardım alabilirsiniz.

Yukarıdaki adımlar eksiksiz yerine getirildiği halde Discord logo ekranında kalıyor sorunu devam ediyorsa Discord’un destek ekibiyle iletişime geçilmelidir.