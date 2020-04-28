Hayat Su Sipariş uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan su siparişi verebilirsiniz.

Evinizde veya işyerinizde Hayat su ürünlerini tüketiyorsanız, Hayat Su Sipariş uygulaması ile oldukça kolay bir şekilde sipariş verebilirsiniz. Üyelik oluşturarak veya üye olmadan kullanabileceğiniz Hayat Su Sipariş uygulamasında, ihtiyaç duyduğunuz ürünleri sepetinize ekledikten sonra saniyeler içerisinde siparişinizi tamamlayabilirsiniz.

19 litre damacana, 15 litre cam damacana, 0.33-10 lt arası pet şişeler, maden suyu ve meyveli soda, soğuk çay gibi geniş yelpazedeki ürün seçeneklerini sizlere sunan Hayat Su Sipariş uygulamasında siparişini vermek istediğiniz ürünleri sepetinize ekleyerek adres ve iletişim bilgilerinizi doldurmanız yeterli oluyor. İster online isterseniz de kapıda ödeme seçeneklerini kullanarak siparişinizi tamamlayabileceğiniz Hayat Su Sipariş uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.