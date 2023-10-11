Yerli Otomobil Togg Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrikası olan Togg, 2022 yılında seri üretime geçmişti. 2023 yılının mart ayında ön sipariş süreci başlatılan yerli elektrikli otomobil modeli, nisan ayından itibaren sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştı.

Bu rehberde şık tasarımı ve özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran elektrikli araba Togg hakkında merak edilen birçok soruyu cevaplayacağız.

Togg Açılımı Nedir?

Togg'un açılımı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'dur. Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yerli elektrikli araba üretmek için güçlerini birleştirdi ve 25 Haziran 2018 tarihinde Togg'u kurdu. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş'tır.

Togg Modelleri Neler?

Togg modelleri arasında şu anda yalnızca T10X bulunuyor. SUV model T10X'in "V1 RWD standart menzil", "V2 RWD standart menzil" ve "V2 RWD uzun menzil" olmak üzere üç farklı sürümü mevcut. Fiyat etiketleri sürümden sürüme farklılık gösteriyor.

SUV'un yanı sıra yakında Sedan, Coupe, Kompakt SUV ve MPV modellerinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sedan'ın T10S, Coupe modelinin T8CX, Kompakt SUV'un T8X, MPV modelinin ise T8V ya da T10V olarak isimlendirileceği söyleniyor.

Togg Renkleri Neler?

Gemlik

Anadolu

Kula

Kapadokya

Oltu

Pamukkale

En ucuz elektrikli arabalar arasında yer alan Togg T10X modelinin renkleri "Gemlik", "Anadolu", "Kula", "Kapadokya", "Oltu" ve "Pamukkale" olarak isimlendirildi. Aşağıda yer alan video, yerli elektrikli otomobil modelinin renk seçeneklerini gösteriyor. Her renk seçeneğinin çok şık bir görünüme sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

Togg Sipariş Süreci Nasıl İşliyor?

T10X, 16-27 Mart 2023 tarihleri arasında Trumore uygulaması ve Togg'un resmî web sitesi üzerinden ön siparişe açılmıştı. Nisan ayında ise etkileyici görünüme sahip olan yerli elektrikli otomobil sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştı.

Şu anda web sitesinden "T10X'i Keşfet" ve "T10X'ini Oluştur" butonlarına tıklanması hâlinde sipariş sayfasına ulaşılabiliyor. Sürüm, iç donanım ve renk seçenekleri seçildikten sonra "Özet Göster" butonuna tıklandığı takdirde "Yakında" butonu ile karşılaşılıyor.

Bu rehberde Togg tarafından üretilen T10X isimli yerli elektrikli otomobil modeli hakkında merak edilen bazı soruları yanıtladık. SUV modeli elektrikli arabaya dair ne düşünüyorsunuz? Söz konusu araba ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.