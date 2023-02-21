Deprem sonrası bina hasar tespitinde yeni teknolojiler kullanılmaya başlandı. Yapay zeka destekli yazılımların kullanıldığı teknolojiler sayesinde depremin neden olduğu hasarlar daha kolay tespit edilebiliyor. Depremin ardından uzmanların binalardaki hasarları tespit etmesi ve yapısal bütünlük değerlendirilmeleri hayati önem taşıyor.

Depremin şiddetiyle bağlantılı olarak sonrasında bina hasar tespit süreçleri kısa ya da uzun sürebiliyor. Bina sahipleri için de sıkıntılı olan bu sürecin olabildiğince kısa sürmesi çok önemlidir. Deprem hasar tespiti için Pasadena merkezli Kinemetrics hem bina hem de deprem izleme teknolojisinde uzmanlaşmıştır. Kinemetrics tarafından şu avantajlar sunuluyor;

Sismik verileri toplar,

Sismik verilerin iletilmesini sağlar,

Depremin; süresi, şiddeti gibi pek çok unsuru ölçer.

Sensörler Deprem Sonrası Bina Hasar Tespitinde Nasıl Çalışıyor?

Binaların içerisindeki sensörlerce aktarılan veriler, yapay zeka destekli yazılımların aracılığıyla mühendisler tarafından değerlendirilir. Böylelikle binaların sismik olaydan sonraki hasar görme olasılıkları kolayca tespit edilmiş oluyor.

Sensör teknolojisi; zemin ve tavana sensörlerin yerleştirilip ardından iki depremin sırasındaki tüm hareketleri karşılaştırıp değerlendirir. Eğer zemin ve tavan hareketleri birbirinden sapmışsa binanın deprem sorası da hasar alması çok yüksektir.

Büyük depremlerin ardından binalarda meydana gelen hasarlar çok net ortaya çıkabiliyor. Fakat küçük depremlerin sonrasında hasarlar, net görünmeyebilir. Kinometrics şirketi tarafından geliştirilen “OasisPlus” teknolojisi sayesinde mühendislerin bina hasar tespit çalışmaları kısa zamanda sona eriyor.

Bu teknoloji, olası bir deprem sonrasında binalarda hasarlı olacak yerleri işaret ediyor. Bina sahiplerine deprem sonrasında ne tür bir tabloyla karşılaşılacağı konusunda kesin sonuçlar veriyor. OasisPlus, bina sahiplerine durumu özel raporlar halinde sunuyor.

Deprem Sonrasında Hasar Tespiti İçin Kullanılan Sensörlerin Avantajları

Pulse isimli erken deprem uyarı sistemi; sismik olayları önceden algılıyor. Binanın depreme dayanıklı olup olmadığı, olası bir deprem ortaya çıkacak hasarlar gibi pek çok durumun tespiti yapılıyor.

Bazı binalar sarsıntıdan hiç etkilenmezler. Yalnız bu durum binanın sağlam olduğu anlamına kesinlikle gelmez. Bu nedenle Pulse, OasisPlus gibi teknolojilerin mutlaka girilmesi gerekiyor. Bina sahipleri, bahsettiğimiz teknolojiler sayesinde binalarına dair net bilgi sahibi olabilir.

Deprem sonrasının yanı sıra Depremde Hayat Kurtaran Teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak için yazımızı okuyabilir ve çektiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.