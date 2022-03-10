Yemeksepeti Banabi ile online market alışverişinizi kolayca yapabilir, dilediğiniz ürünlerin dakikalar içerisinde kapınıza kadar gelmesini sağlayabilirsiniz. Uygun fiyatlı ve bol çeşitli ürün seçeneği bulunan Yemeksepeti Banabi ödemelerinizi isterseniz online, isterseniz kapıda nakit ya da kredi kartı ile yapabilirsiniz. Teslimat süresi kısa bir sürede gerçekleşmekte ancak ortalama teslimat süresi ise 10-15 dakika olarak bilinmektedir. Bazen kullanıcılar olası durumlar ile karşı karşıya kaldığında Banabi sipariş iptali yapmak isteyebiliyorlar. Bu yazımızda nasıl Banabi sipariş iptali yapacağınızı adım adım anlatıyoruz. İşte detaylar!

Banabi Sipariş İptali Nasıl Yapılır?

Yemeksepeti internet sitesini veya mobil uygulamasını cihazınızda açın.

Ana menü üzerinden Sipariş Geçmişi sayfasını tıklayın.

Henüz teslim edilmemiş siparişinizin üzerine gelin ve Siparişi İptal Et seçeneğini seçin.

Sipariş iptali konusunda sorun yaşıyorsanız Yemeksepeti Canlı Yardım'a bağlanarak destek alabilirsiniz.

İlk başta yalnızca İstanbul ve İzmir'e hizmet veren Banabi daha sonra diğer büyük şehirlerde de hizmet vermeye başladı. Şu an uygulama İstanbul, Antalya, Ankara, Edirne, İzmir, Trabzon, Edirne, Denizli, Kocaeli ve Eskişehir’de uygulama üzerinden kullanılabiliyor. Yukarıda yer alan adımları uygulayarak kolayca siparişinizi iptal edebilirsiniz. İptal sürecinde bir hata, sorun ile karşılaşırsanız Yemeksepeti’nin yardım hatlarını kullarak destek alabilirsiniz.

Yemeksepeti'nde İptal Edilen Siparişin Para İadesi Kaç Gün Sürer?

Çağrı Merkezi ya da Canlı Yardım'dan yapacağınız görüşme neticesinde siparişiniz iptal edilecektir ve tutar hesabınıza iade edilecektir. İadenin ekstrenize yansıması bankanıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Sipariş iptalinden sonra tekrar sipariş vermek isterseniz uygulama üzerinden verebilirsiniz. Banabi uygulaması kuryeleri online olarak takip edebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır.

İptal sürecini siparişiniz kapınıza gelmeden önce gerçekleştirmeniz özellikle kuryeler için önem arz etmektedir. Genellikle paylaşılan bilgilere göre Getir tarafından iade edilen para 1 ila 8 iş günü arasında hesabınıza banka tarafından yansıtılır.

Banabi Çalışma Saatleri Neler?

Banabi kullanıcılarına 7/24 hizmet vermektedir. İstanbul, Antalya, Ankara, Edirne, İzmir, Trabzon, Edirne, Denizli, Kocaeli ve Eskişehir’de ikamet eden kullanıcılar bu şehirlerde 7/24 uygulama üzerinden sipariş verebilirler.

Banabi Siparişinden Ürün Çıkartma Nasıl Yapılır?

Banabi siparişten ürün çıkartma işlemi, iptali süreci ile kısmen aynı prosedürde işlemektedir. Ürün çıkartma işlemi için canlı yardım hattı veya destek hattı ile iletişime geçmeniz ve ürünü sepetten çıkarmayı talep etmeniz gerekmektedir.Söz konusu ürünlerin ücretleri yine yukarıda belirttiğimiz gibi anında kartınıza iade edilir ancak bankanın hesabınıza bu ücreti yansıtma süreci değişiklik gösterebilir.

YemekSepeti Sipariş Nasıl Verilir?

Sipariş vermek için öncelikle sepetinize en az bir ürün eklemelisiniz ve sepetinizdeki ürünlerin toplam fiyatı semtinize gönderim için belirlenmiş Minimum Paket Tutarı seviyesiyle aynı ya da daha fazla olmalı. Bu iki koşulu sağladığınız takdirde, sepetinizin altında görebileceğiniz Sepeti Onayla bağlantısına tıklayarak sepetinizi onaylayıp, sonraki adımda da gönderim yapılmasını istediğiniz adresi ve ödeme şeklinizi seçerek ve sonrasında Sipariş Ver bağlantısına tıklayarak siparişinizi verebilirsiniz.

Unutmayın; siparişinizi vermeden önce opsiyonel olarak gönderim zamanını değiştirebilir ya da Sipariş Notu Ekle bölümünden özel istekleriniz için not bırakabilirsiniz. Siparişinizde bir hata olduğunu düşünüyorsanız sipariş özeti sayfasından sipariş vermeden önce ilgili değişiklikleri ve güncellemeleri yapabilirsiniz.

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