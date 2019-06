Hello Hero'nun efsanevi kahramanları ve tamamen yeni kahramanlar ile bir yolculuğa başlayın. Kahramanların, evren boyunca hiç bitmeyen bir arenada düşmanlara karşı savaşı kazanmalarına yardımcı olun. Bu çoklu evrenlerin çatışmasıdır.

Hello Hero'da en güçlü karakter yoktur. Favori kahramanını seç ve onları geliştirmek için yükseltmeleri kullan. Becerilerden eşyalara hemen hemen her şeyi yükseltebilirsiniz. Hello Hero All Stars, topladığınız tüm kahramanları kullanmanıza izin veren benzersiz bir koordinat sistemi getiriyor. Mükemmel koordinat kombinasyonunu vurarak büyük ödüller kazanın.

Bu oyunda yer alan kahramanlara şaşıracaksınız. Bazıları en sevdiğiniz çizgi filmleri ve animasyonları hatırlatacak. Hemen indirin ve evrenler çatışmasında karakter dövüştürmeye başlayın.