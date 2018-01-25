Hero Hunters, iPhone ve iPad’de oynanabilir, hem tek oyunculu hem de çok oyunculu (multiplayer) oynama seçeneği sunan TPS oyunu. Diğer third-person shooter (üçüncü şahıs nişancı) oyunlarından farklı olarak fantastik filmlerden kopup gelmiş kahramanlardan takımımızı kurup savaşıyoruz. Oyun boyunca tüm karakterlerin kontrolü bizde. Kahramanlar savaşına hazır mısınız?

Gelecek temalı online TPS oyunu olarak karşımıza çıkan Hero Hunters’da tek başınıza veya dünya genelinde oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz birçok mod bulunuyor. Görev odaklı ilerlemek, gerçek zamanlı online PvP savaşlara girmek, günlük etkinliklere katılmak, boss savaşlarında kendinizi göstermek… Dilediğinizi seçip direkt aksiyona girebilirsiniz. Tek oyunculu modu da çok oyunculu modu kadar sürükleyici oynanış sunuyor.

Her biri kendi efsane silahına ve özel becerilere sahip kahramanların arenada buluştuğu oyunun tek eksi yanı cover tabanlı oynanış sunması. Açık savaş mümkün değil. Eğer hayatta kalmak istiyorsanız sürekli bir şeylerin arkasına saklanarak ateş etmek durumundasınız. Bunun dışında gerek grafikleriyle gerekse de oynanışıyla kaliteli bir TPS oyunu karşımızda.