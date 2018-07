House Flip with Chip and Jo

Çeşitli inşaat ve süsleme becerilerini kullanarak yenileme ve tasarım yapmak için Chip and Jo ile birlikte oynayın. Bu eğlenceli emlak oyunumuzla hem yeni evler ve mimariler keşfedin, hem de ucuza alıp pahalıya satmayı öğrenin. Yüzlerce evi değerlendirmeye var mısın?

Muhteşem 3 boyutlu ayrıntılarla yüzlerce farklı ev tasarlayın ve her gün ortaya çıkan eğlenceli tadilatlık evler bulun ve alıp güzelleştirdikten sonra satın. Sürekli yeni mobilyalar eklenen market eşyalarıyla ev yenileyin ve tasarlayın ve aynı zamanda daha büyük evler ve her türden mimariyi baştan yaratmak için sermaye ve deneyim biriktirin. Bunun dışında isterseniz daha hızlı yenileme yapmak için mini oyunlar oynayın.

Hızlı ilerleme kaydedebilmek amacıyla çabucak Kalp ve Enerji kazanmak için başarılar açın ve görevler tamamlayın, ücretsiz Kalp kazanmak ve haftalık ödüller almak için her gün oynayın ve Chip and Jo tarafından ev yenilemenin her yönüyle anlatıldığı özel videolar izleyin.