HQ - Live Trivia Game Show, Vıne’ın geliştiricileri tarafından hazırlanan ödüllü canlı bilgi yarışması oyunu. 100 dolar para ödülünün dağıtıldığı oyunda her gün sabah saatlerine karşı tek bir soru soruluyor. O saatte canlı yayında sorulan soruya herkesten önce yanıt vermeyi başarırsanız para ödülünün sahibi oluyorsunuz.

Bir dönem özellikle tanınmış kişilerin sıklıkla kullandığı kısa video paylaşma uygulaması Vine’ın yaratıcılarından elinden çıkan HQ, ülkemizde de düzenlenen canlı bilgi yarışmaları formatında. Her gün belli saatlerde (Türkiye saatiyle sabah 04:00) genel kültür bilginizi ölçen bir soru soruluyor. Canlı yayına katılıp sorunun gelmesini heyecanla bekliyorsunuz. Soru geldiğinde üç şıktan doğru olduğunu düşündüğünüzü işaretliyorsunuz. Bu arada akan yorumları da görebiliyor, oyuncularla sohbete girebiliyorsunuz.