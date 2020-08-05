Hyper Airways, iOS işletim sistemine saihp mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir mobil oyundur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunu olan Hyper Airways oyununda zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Havalimanı simülasyonu olarak nitelendirebileceğim Hyper Airways oyununda farklı görevleri tamamlayarak ilerlemeye çalışıyorsunuz. Renkli görsellerin ve eğlenceli atmosferin yer aldığı oyunda yolcuları memnun etmek için mücadele ediyorsunuz.

Basit kontrollerin yer aldığı oyunda sorunsuz bir uçuş deneyimi yaşatmanız gerekiyor. Becerileriniz de sınayabilececeğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

Hyper Airways oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.