Idle Space Miner

Madencilik modelini simüle eden bu simülasyon oyununda çevrimiçi mayınları açın, mayınları yükseltin ve çevrimdışı olarak kazanç elde edin. Madencilik kralı rolünü oynuyorsunuz, madencilik sisteminizi kuruyorsunuz ve altın kazanıyorsunuz!

Altın ve diğer kaynakları mayınlayan bir robot madenciniz, bir asansör denetleyiciniz var ve altın kaynaklarını depoya aktarıyor. Sizin lider olarak işiniz; madencilerin, asansör kumandalarının ve taşıyıcı işçilerin sayısını ve sıralamasını yönetmek.

Maden kralı oluşturmaya devam edin, yeni değerli kaynaklara sahip olabilir, daha güçlü ve daha zengin imparatorluklar inşa edebilirsiniz. Sadece birkaç tıklama ile süreçleri otomatikleştirmek, madencilik ve dağıtımı kolaylaştırmak size kalmış.

Bir maden kralı olun, kendi imparatorluğunuzu kurun ve artık büyük karlar elde edin.