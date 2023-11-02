Dead Space Remake Performans Sorunları ve Çözümleri

Bu yılın en sevilen hayatta kalma temalı korku oyunlarından biri olan Dead Space Remake farklı platformlarda performans sorunları yaşatabiliyor.

2008 yılında ilk sürümü yayınlanan oynun yeni versiyonunda ilgi çekici grafikler ve senaryo yenilikleri oyuncuları cezbederken, oyun esnasında yaşanan donma ve çökme gibi durumlar can sıkıcı olabiliyor.

Oyunun geliştiriicleri tarafından sunulan bazı çözüm önerileri mevcut. Peki, bu oyunda en çok yaşanan performans sorunları neler? Bu sorunlar nasıl çözülebilir? İşte detaylar!

En Sık Karşılaşılan Dead Space Remake Performans Sorunları

Oyun esnasında bazı yaygın görülen performans sorunları ve özel problemlerle karşılaşıyor olabilirsiniz. Diğer oyunlarda da karşımıza çıkabilen bazı performans sorunları ve çözümlerini şu şekilde sıraladık:

Düşük kare hızı

Donma

Çökme

1. Düşük Kare Hızı Sorunu

FPS sorunları bu oyunla ilgili sık karşılaşılan problemler arasında yer alıyor. FPS arttırmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

RTX teknolojili ekran kartlarında DLSS ayarlarından ‘kaliteli’ ya da ‘dengeli’ olanı seçerek FPS arttırabilirsiniz.

Arka planda çalışan uygulamaları kapatmak daha az RAM kullanmanızı gerektireceği için etkili olacaktır.

V-Sync ayarını kapalı yani ‘off’ moduna getirmelisiniz.

Frame Rate Limit’i ‘Unlimited’ yani limitsiz olarak seçmelisiniz.

Bu yapacağınız ayarlar ile grafiklerde biraz kalite düşüşü olabilir. Tam ekranda oynamayı tercih edin.

Anti-aliasing için ‘Nvidia DLSS – AMD FSR’ seçin.

Işıklandırma ayarlarını düşük seviyeye getirin.

Yansıtma ayarlarını da aynı şekilde olabildiğince düşük tutmaya çalışın.

Gölge kalitesi hem FPS hem de ekran kartının performansını etkileyen bir unsur. Düşük olduğunda FPS artabilir.

Depth of Field’i ‘on’ yani ‘açık’ konumuna getirin. Kalite ayarını ise düşük tutun.

Volumetric resolution adı verilen ‘hacimsel kararlılık’ için ‘ultra’ seçeneğini tercih edin.

Hareket bulanıklığını ise kapalı hale getirin.

Film grain ayarı görüntülerin film gibi görülmesini sağlayan ek bir efekttir. Kapalı hale getirin.

2. Donma Sorunu

Oyun sırasında yaşanan anlık veya uzun süreli donmalar kullanıcıyı deneyimini olumsuz yönde etkiliyor. Donma sorununun önüne geçmek için uygulayabileceğiniz bazı basit çözümler var.

Bunlardan ilki yine FPS’yi arttırmak olarak düşünülebilir. Yani yukarıda sıraladığımız adımları izleyerek donmaya neden olan etmenleri minimize edebilirsiniz.

Grafik kartta aşırı yük olması donmaya neden olabiliyor. Bunun yanında internet bağlantısındaki sorunlar özellikle anlık donmaların temel sebepleri arasında yer alıyor.

Bağlantının kalitesiz olması durumunda ping değeri yükseliyor. Ping yüksek olduğunda donma, gecikme gibi problemler ortaya çıkıyor. Ping değerini düşürmek için kullanabileceğiniz bazı üçüncü taraf uygulamalar mevcut.

Bunun haricinde arka planda Windows güncellemesi gibi büyük bir güncellemenin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Uygulama güncellemeleri, video / dizi izlenmesi, başka birinin aynı bağlantı ile online bir oyun oynuyor olması ping değerinizi yükseltir.

3. Çökme Sorunu

Çökme sorunu bilgisayarın farklı kısımlarına aşırı yük bindiğinde karşımıza çıkıyor. Grafik karta binen yükü azaltmak için FPS arttırma teknikleri uygulanıyor.

İşlemcinin ısınması da çökme ve oynun kapanması gibi sorunları tetikleyebiliyor. Daha güçlü bir işlemci kullanmak ve doğru soğutucu seçimi bu anlamda önemli.

Ayrıca RAM’in zorlanması da çökmeye neden olan başlıca sebeplerden birisi. Oyuna girmeden önce sistem ayarlarından RAM’i meşgul eden diğer ögeleri tespit edip kapatarak daha iyi bir oyun performansı yakalayabilirsiniz.

Ayrıca performansı arttırmak için grafik kartı sürücülerini düzenli olarak güncellemeyi ve oyun dosyalarını doğrulamayı da unutmamalısınız. Bazen bozuk ve eksik dosyalar performansın düşmesine, donma ve çökme gibi sorunlara yol açabilir.

4. Dead Space Remake Hata Kodları ve Çözümleri

Dead Spcae Remake oynarken aşağıdaki hata kodları ile karşılaşıyor olabilirsiniz. Bu kodların anlamları ve çözümlerini sizin için listeliyoruz: