Idle Tuber Empire, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir mobil youtuber simülasyonu olarak dikkat çekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda içerikler hazırlıyor ve rakiplerinizle kıyasıya mücadele ediyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz bir mobil simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan Idle Tuber Empire, gerçek bir youtuber gibi hissetmenize yardımcı oluyor. Birbirinden farklı karakterlere sahip olan oyunda kontrol ettiğiniz karakteri özelleştirebiliyor ve rengarenk bir görünüme kavuşmasını sağlayabiliyorsunuz. Gerçek bir youtuber gibi hissetmenize yardımcı olan oyun ile harika zamanlar geçirebiliyorsunuz. Rakiplerinizle de kıyasıya mücadele edebileceğiniz oyunda birbirinden zorlu ufak oyunları da oynayabiliyorsunuz. Kendi hayran kitlenize de hitap edebileceğiniz oyunda canlı yayınlar dahi yapabiliyorsunuz. Youtuber olma hayalleri kuranların mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Idle Tuber Empire sizleri bekliyor. Sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan Idle Tuber Empire'ı sakın kaçırmayın.

Idle Tuber Empire oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.