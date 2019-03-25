iFamily - Online Tracker (Çevrimiçi Takip ve Bildirim), ebeveynler için hazırlanmış, son görülme takibi için en iyi mobil uygulamalardan. Çocuğunuzun internette olup olmadığını takip edebileceğiniz harika bir uygulama. Anlık olarak görmek dışında haftalık ve aylık rapor da alabiliyorsunuz.

Sadece iPhone’lara indirilebilir olan iFamily, diğer ebeveyn kontrol (denetim) uygulamalarından oldukça farklı. Çocuğunuzun telefon kullanımını sınırlandırmak yerine online durumunu anlık olarak takip ediyorsunuz. Çocuğunuz interneti kullanmaya başladığında push bildirim alıyorsunuz. Anbean çevrimiçi durum takibi yapabiliyorsunuz. Sistem, 7/24 çalışıyor, bildiriler anında ulaşıyor, karşı taraf numaranızı engellemiş olsa dahi bildirim almaya devam ediyorsunuz.