Birbirinden güzel onlarca farklı kadınla aşk yaşayabileceğiniz ve sevgililerinizi kandırarak onlara ihanet edebileceğiniz Is it Love - Adam - Story with Choices, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, karizmatik bir karakteri yöneterek karmaşık aşk serüvenlerine atılmak ve onlarca kadın ile ilişki yaşamaktır. Ünlü bir müzik grubunda davul çalan oldukça yakışıklı bir karakteri kontrol etmeli ve karakterinize yöneltilen bir dizi soruyu uygun şekillerde yanıtlamalısınız. Güzel kadınları baştan çıkartarak onlarla yakınlaşabilir ve isterseniz evlenebilirsiniz. Ya da aksine onları aldatabilir ve ihanet edebilirsiniz. Sıkılmadan oynayabileceğiniz karmaşık aşk hikayeleriyle dolu eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı kadın karakter ve bu kadınlarla yaşayabileceğiniz birbirinden karmaşık aşk hikayeleri yer almaktadır. Simülasyon oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Is it Love - Adam - Story with Choices, sürükleyici özelliği ile dikkat çeken eğlenceli bir oyundur.