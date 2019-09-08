Yenidoğan ve küçük yaştaki çocukların yanında anneler için de birçok farklı ürün sunan Joker uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Bebek bekliyorsanız ya da yeni doğan bir bebeğiniz varsa, onlar için en güzel ve en uygun ürünleri Joker uygulaması üzerinden bulabilir ve satın alabilirsiniz. Pusetler, bebek arabaları, oto koltuğu, banyo ve sağlık ürünleri, bakım ürünleri, beslenme gereçleri, mamalar, mama sandalyesi, seyahat ve güvenlik ürünleri, emzirme gereçleri gibi ürünlerin yanında farklı yaş gruplarına uygun oyuncak çeşitleri ve giyim ürünleri de sunan Joker uygulamasında, oldukça uygun fiyatlarla alışveriş yapabilirsiniz.

Fırsatlar, indirim kuponları ve puanlar ile alışverişlerinizi uyguna getirebileceğiniz Joker uygulaması, 24 saatte kargo imkanı ile ürünlerinize kısa sürede ulaşma imkanı da sunuyor. Kredi veya banka kartınız ile güvenli bir şekilde ödeme yapabileceğiniz Joker uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.