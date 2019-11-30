Hayalinizdeki çiftliği inşa ederek yüzlerce hayvanı besleyeceğiniz ve günlük görevleri yerine getirerek eğlenceli bulmacaların kilidini açacağınız Jolly Days Farm, simülasyon oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Canlı grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, birbirinden sevimli onlarca hayvanın ve lezzetli meyveler veren sayısız ağacın yer aldığı dev bir çiftliği yönetmektir.

Hayvanları düzenli bir şekilde beslemeli ve su ihtiyaçlarını karşılamalısınız. Hayvanları belirli bir seviyeye taşıdıktan sonra etlerinden ve sütlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca komşularınızla ticaret yaparak hayvan alabilir ve satabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız stres giderici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde çiftliğinizde besleyeceğiniz keçi, inek, kedi, tavşan, köpek, koç, tavuk, horoz ve daha onlarca farklı hayvan bulunmaktadır. Dilediğiniz hayvanları besleyerek günlük görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayarak çiftliğinizi büyütebilirsiniz.

Hem Android hem de iOS işletim sistemlerini barındıran tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız Jolly Days Farm, binlerce oyun severin beğenisini toplayan eşsiz bir oyundur.