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Jump Ball Blaster 1.0 (ios)
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Jump Ball Blaster

1.0
ios
Jump Ball Blaster
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Eşsiz deneyim sunan bir mobil beceri oyunu

Jump Ball Blaster, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkan oyunda becerilerinizi sınıyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda farklı topların ve arkaplanların kilitlerini açarak daha renkli deneyim yaşayabiliyorsunuz. Renkli görselleri ve zevkli kurgusuyla dikkat çeken bir mobil oyun olan Jump Ball Blaster, aynı zamanda reflekslerinizi sınayıp eğlenceli deneyim yaşayabileceğiniz bir oyundur. Kullandığınız topları da geliştirerek daha güçlü bir konuma gelebileceğiniz Jump Ball Blaster oyununu mutlaka denemelisiniz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Jump Ball Blaster telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Jump Ball Blaster oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.